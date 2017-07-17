يوسف لازم

أكد رئيس مجلس إدارة شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل عبدالرحمن الكوهجي أن «يونيكاب» قامت ببناء استراتيجياتها الجديدة بناء على متطلبات سوق الاستثمار والتمويل للمحافظة على أداء الشركة المتنامي بنتائجها الإيجابية. حديث الكوهجي جاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور ما نسبته 64.2%، حيث اوضح أن هذه الاستراتيجية ساهمت بزيادة قدرة الشركة على مواصلة النمو والتطور عن طريق التوسع الرأسي في الانشطة التي تتسم بالأمان والعائد المتميز وسهولة التسييل.

وقال الكوهجي إن الشركة تطمح إلى التوسع الأفقي الجغرافي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعمل محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية والتمويلية ذات العائد المتميز.

وتابع بقوله: لمواكبة تغيرات سوق الاستثمار والتمويل، تعمل يونيكاب على توفير الاستثمار والتمويل المرن، والذي يتميز بالأمان في إدارة الاستثمارات، وذلك ضمن رؤية واضحة تركز على المتطلبات الأساسية للإنسان التي لا يستطيع الاستغناء عنها.

وذكر الكوهجي ان النتائج المالية للعام المنتهي في 31/ 12/ 2016 جاءت مؤكدة للمسيرة الناجحة للشركة حيث بلغت الأرباح الصافية 1.39 مليون دينار، أي بزيادة 26.6% عن العام 2015 وبلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 3.7 ملايين دينار، فيما ارتفعت ربحية السهم لتصل الى 6.15 فلوس مقابل 5.22 فلوس للعام 2015.

وافاد بأنه وفي ظل تحقيق نتائج مالية مميزة خلال عام 2016، حرص مجلس الإدارة على رفع توصية لدى الجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال في صورة أسهم منحة، وذلك للتعبير عن مدى اهتمام الشركة بمشاركة المساهمين في النتائج الإيجابية لهذا العام.

ومن جهته، اكد نائب رئيس مجلس الادارة نواف الفصام أن مجلس إدارة «يونيكاب» سيواصل العمل الدؤوب في سبيل تنفيذ استراتيجيات وخطط الشركة وتحقيق الأهداف الموضوعة وفق أعلى المعايير العالمية المتبعة في علوم الإدارة والتخطيط والتنفيذ للوصول بشركاتنا إلى نجاحات جديدة.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما وافقت على استقطاع نسبة 10% من الارباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 145.7 الف دينار.