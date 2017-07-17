حرصا على توفير أعلى مستويات السلامة والأمان لحاملي مختلف بطاقاته المصرفية، قام بنك الكويت الدولي بإصدار مجموعة من النصائح والاحتياطات الأمنية لحماية بطاقات وحسابات عملائه من عمليات الاحتيال المالي والمصرفي أثناء سفرهم للخارج، وخاصة خلال العطلة الصيفية وموسم الإجازات.

وفي هذا السياق، قال مدير وحدة أمن المعلومات في البنك، باسل السويدان إن رفع الوعي الأمني المصرفي لدى عملاء الدولي يتصدر سلم أولوياته، مصرحا عن مجموعة من النصائح والإرشادات التي يتعين على كل عميل التقيد بها لتجنب الوقوع كضحية لعمليات النصب والاحتيال التي تكثر في مثل هذه المواسم، لاسيما عند إجراء عمليات التسوق أو الحجوزات عبر الإنترنت، أو خلال السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي خارج الكويت. وقد شدد السويدان على ضرورة تأكد العميل قبل السفر من صلاحية البطاقات الائتمانية وتاريخ سريانها لضمان فعاليتها أثناء تواجده في الخارج، إلى جانب التأكد من وجود رصيد كاف في الحساب. هذا، إضافة إلى عدم كتابة الأرقام السرية على بطاقة السحب الآلي أو أي مكان آخر، وعدم الاحتفاظ بجميع البطاقات في مكان واحد لحمايتها من الضياع أو السرقة، مع الاحتفاظ برقم هاتف البنك في مكان آمن. داعيا العملاء إلى تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة والخدمة المصرفية عبر الهاتف والإنترنت لمتابعة عملياتهم المصرفية أولا بأول.

كما ذكر السويدان مجموعة أخرى من الإجراءات التي ينصح العملاء باتباعها، ومنها استخدام أجهزة السحب الآلي الموجودة في الأماكن المعروفة والظاهرة للعيان في حال عدم وجود أجهزة تابعة للبنوك، والحرص على التأكد من عدم وجود أي أجهزة غريبة موصولة بجهاز السحب الآلي، وعدم وجود أشخاص يراقبون المكان لمعرفة المعلومات المصرفية الخاصة بالعميل أثناء قيامه بسحب الأموال، إضافة إلى عدم طلب المساعدة من أي شخص غريب خلال عملية السحب. من جهة أخرى، أشار السويدان إلى عدم استخدام شبكات الـ Wi-Fi أو أجهزة الكمبيوتر العامة المتواجدة عادة في المطارات والمقاهي والفنادق للدخول إلى الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى مراجعة العمليات التي تتم على الحسابات وتغيير الأرقام السرية بشكل دوري، مشيرا إلى أهمية الدفع بعملة البلد الذي يزوره العميل لتجنب تحمل رسوم إضافية للصرف والتحويل.