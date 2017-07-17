«أعيش مع المأساة كل يوم»

المذيع الإنجليزي اللامع والمليونير كيلسي غرامر (62 سنة) وهو يتحدث عن المآسي التي مر بها بخسارته 4 من أفراد أسرته في ظروف مخيفة عندما مات والده على أيدي اللصوص في بيته وتم اغتصاب شقيقته وقتلها ثم موت شقيقيه بعد أن تعرضا لهجوم قرش شرس في البحر.