المرزوق: الأرباح تؤكد نجاح إستراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي

مجموعة «بيتك» الأكثر إصداراً للصكوك السيادية حول العالم

مرونة في نموذج العمل وتكامل في الأداء وكفاءة في إدارة المخاطر

طبقنا العديد من المبادرات التي استهدفت التركيز على خدمة العملاء قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين عن النصف الأول من 2017، قدره 81.6 مليون دينار مقارنة بمبلغ 70.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق وبنمو 15.2%.

وأضاف المرزوق، في بيان صحافي، أن صافي ايرادات التمويل للنصف الاول من العام الحالي بلغ 210.8 ملايين دينار بنمو 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ اجمالي إيرادات التشغيل للنصف الاول من العام الحالي 343.2 مليون دينار بنسبة نمو 9.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكذلك بلغ صافي إيرادات التشغيل 200.3 مليون دينار لفترة النصف الاول من 2017 بنمو 22.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وانخفض اجمالي مصروفات التشغيل للفترة بمبلغ 7.5 ملايين دينار بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 14.37 فلسا مقارنة بـ 12.49 فلسا عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة زيادة 15.1%.

وأوضح المرزوق أن اجمالي الموجودات ارتفع ليصل الى 17.16 مليار دينار بزيادة 666.1 مليون دينار بنسبة 4% عن نهاية 2016، ونمت محفظة التمويل لتصل الى 8.914 مليارات دينار بزيادة 738.5 مليون دينار ونسبتها 9%عن نهاية عام 2016، وارتفعت حسابات المودعين لتصل إلى 11.37 مليار دينار، بزيادة 714.9 مليون دينار، وبنسبة 6.7% عن نهاية 2016، كما بلغت حقوق المساهمين 1.795 مليار دينار.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية رأس المال 17.55% متخطيا الحد الادنى المطلوب وقيمته 15%، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

وأشار المرزوق الى ان الارباح التي حققها «بيتك» تؤكد نجاح استراتيجية التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق نمو مستقر ومستدام ضمن اطار الاداء المتوازن والمتناسق والاستمرار في تعزيز الخدمات المصرفية وفق أعلى المعايير على مستوى المجموعة في تركيا والبحرين وماليزيا والمانيا وغيرها من المناطق التي يعمل فيها «بيتك»، معتبرا ان ما تحقق يؤكد ان البنك يسير على طريق الربحية المستدامة، وتدعيم قاعدة رأس المال، وتحقيق الريادة محليا وعالميا في صناعة الصيرفة الإسلامية، لافتا الى ان العمليات التشغيلية الدولية للبنك تتميز بتنوع جغرافي واضح يصب كله في مصلحة الربحية وجودة الأصول.

وقال ان «بيتك» أثبت رغم التحديات في البيئة التشغيلية العامة في السوق المحلي والاسواق العالمية مرونة في نموذج عمله من خلال التكامل في الاداء بين كل الانشطة والاعمال والكفاءة في ادارة المخاطر والتعامل مع تحديات وتقلبات الأسواق والمتطلبات الرقابية، لافتا الى سعي «بيتك» المتواصل الى تحسين جودة اصوله، وتعزيز الحصة السوقية، وتوسيع شبكة أعماله واتباع سياسة حصيفة بتجنيب المخصصات لمواجهة التحديات، بما يحسن من معدلات كفاية رأس المال ويعزز مكانة البنك ويقوي مركزه المالي.

تصنيفات البنك

وقال ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف الودائع طويلة الأجل عند مستوى A1 مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية الى مستقرة، مضيفا ـ حسبما اشارت اليه الوكالة ـ ان التقييم الائتماني المستقل الأساسي لـ «بيتك» الذي يعد واحدا من أكبر البنوك الكويتية وتزيد حصته السوقية المحلية على 20% من اجمالي اصول النظام المصرفي المحلي في الكويت، يعكس قوة الأنشطة الإسلامية في البنك وتنوعها التي تدعم الربحية، ومستويات السيولة العالية ورسملته القوية التي تشهد تحسنا وقوة مقارنة مع البنوك النظيرة الأخرى سواء محلي أو عالمي.

وأشار الى مساهمة «بيتك» في تمويل المشاريع التنموية العملاقة، معتبرا المشاركة في هذه المشاريع هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا، مؤكدا التزام البنك بتمويل الشركات الكويتية وفق الضوابط والمعايير المحددة، وكذلك استمرار تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستحوذ البنك على الحصة الأكبر في هذا المجال.

وأكد المرزوق دور «بيتك» المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات او الشركات، في ظل تزايد الاقبال على هذا المنتج الشرعى الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع لدى الشركات ومشاريع التنمية والبنى التحتية والتطوير الحضاري للحكومات، مشيرا الى ان مجموعة «بيتك» تعتبر الاكثر اصدارا للصكوك السيادية حول العالم، حيث نجح «بيتك» مؤخرا عبر جناحه الاستثماري «بيتك ـ كابيتال» في المشاركة بترتيب عمليتي اصدار صكوك بقيمة ملياري دولار أميركي من خلال القيام كمدير اصدار مشارك في صكوك سيادية الى حكومة هونغ كونغ قيمتها الاجمالية مليار دولار، وقيادة ترتيب اصدار الصكوك الخاصة ببنك دبي الاسلامي وقيمته مليار دولار.

جوائز «بيتك»

وأضاف ان «بيتك» حصد العديد من الجوائز التي تؤكد ريادته وتميزه في مختلف الاصعدة، حيث فاز بجوائز «افضل بنك اسلامي في الكويت 2017»، و«افضل بنك اسلامي في الشرق الاوسط 2017»، وأفضل بنك اسلامي في العالم 2017 من مجلة «ذا بانكر» العالمية، ونال جائزة «افضل المؤسسات في الكويت لعام 2017» من مجلة «فوربس للشرق الاوسط»، تأكيدا على دور «بيتك» التنموي ومساهماته الاقتصادية المتنوعة، وفاز بجائزتين مميزتين على مستوى القطاع المصرفي والمؤسسات المالية من جمعية العلاقات العامة الكويتية، حيث حصد جائزة التميز المؤسسي في العلاقات العامة وجائزة التميز في التوعية المجتمعية.

فعاليات اقتصادية

واشاد المرزوق بالدور المهم الذي يضطلع به «بيتك» في انجاح الفعاليات الاقتصادية المهمة، مشيرا الى ان «بيتك» رعى فعاليات ملتقى الكويت المالي الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، كما نظم البنك الملتقى التاسع للشركات المدرجة والمحللين بهدف إلقاء الضوء على جوانب متعددة في الاقتصاد والتطورات في الأسواق المحلية وانعكاساتها على أداء وأعمال الشركات وتوجهاتها المستقبلية. ووقع البنك ووزارة الدولة لشؤون الشباب اتفاقيتين الاولى للتعاون والشراكة، والثانية لرعاية ودعم الفعاليات والانشطة المتعلقة باحتفالات الكويت عاصمة الشباب العربي تأكيدا لدور «بيتك» واهتمامه بالشباب والتزاما وتقديرا لدور هذه الشريحة المهم في المجتمع، وانطلاقا من حرصه على المساهمة في المبادرات الاستراتيجية التي تمثل اسم الكويت وتسلط الضوء على ثقافتها.

خدمات «بيتك»

وأكد المرزوق اهمية المضي قدما في التركيز على العمل المصرفي من خلال تعزيز الايرادات التشغيلية من الاعمال المصرفية ومواصلة تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة لمواجهة المنافسة، مشيرا الى ان خدمات ومنتجات «بيتك» اثبتت جدارتها حيث سجلت اداء قويا ونتائج فاقت التوقعات عبر تعزيز شبكة القنوات التكنولوجية وتطبيق العديد من المبادرات التي استهدفت التركيز على خدمة العملاء وتعزيز مستويات الرضا لديهم ضمن معايير الكفاءة والدقة والأمان والجودة وهي السمات التي يحرص «بيتك» على توافرها في مجموع خدماته، لافتا الى انه ضمن اطار الجهود الابتكارية، والحرص على تبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي، اطلق «بيتك» العديد من الخدمات الالكترونية العصرية ومنها أجهزة XTM التفاعلية ذاتية الخدمة، التي تمنح العملاء تجربة فريدة وجيلا جديدا من الخدمات المصرفية.

واطلق «بيتك»، وللمرة الاولى في الكويت، خدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الانترنت بسرعة وأمان، وذلك لحاملي بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا العالمية. كما أطلق 4 خدمات مبتكرة في مجال الحسابات المصرفية وخدمات مركز الاتصال وهي تقنية الاتصال الذكي، خدمة التعريف الشخصي من خلال رقم هاتف العميل، وخدمة القوائم المفضلة، وخدمة ربط الحسابات المصرفية، وقام بتشغيل جهاز صرف آلي يتيح للعملاء السحب بأربع عملات اجنبية رئيسية هي الدولار الأميركي واليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي.

شبكة الفروع

وضمن سياسة «بيتك» بتوسيع شبكة فروعه المحلية بما يمكن من تقديم أفضل الخدمات لعملائه في اقرب مكان لتواجدهم، اشار المرزوق الى ان «بيتك» افتتح فرع النزهة وهو الفرع رقم 66 في الكويت، مشيدا بالحرص المتواصل على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه.

وقال ان مجموعة «بيتك» تحقق بنجاح أهدافها الموضوعة حسب ظروف الأسواق التي تعمل بها، إذ يتخذ كل بنك من البنوك العاملة في تركيا وماليزيا والسعودية والبحرين والمانيا، مسار عمل يناسب طبيعة كل سوق، ضمن الاستراتيجية العامة للمجموعة، ما يكسب وحداته مرونة للاستفادة من أي تطور إيجابي.

وأوضح ان مجموعة «بيتك» تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وتعمل ضمن شبكة مصرفية إقليمية وعالمية تمتد عبر 7 مناطق حول العالم، من خلال أكثر من 480 فرعا مصرفيا، وما يزيد على 990 جهازا للصرف الآلي، وحوالي 15.400 موظف.

المسؤولية الاجتماعية

وقال المرزوق ان «بيتك» رسخ ريادته في المسؤولية الاجتماعية من خلال انشطة ومساهمات توعوية وإنسانية واجتماعية متعددة، ومبادرات فريدة تؤكد الدور الاجتماعي والتطوعي البارز للبنك وتعكس الالتزام بخدمة المجتمع بجميع شرائحه.

وتقدم المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على ما قدموه من دعم وما ابدوه من ثقة تجاه اعمال وانشطة «بيتك»، وكذلك للجهات الرقابية، مثمنا جهود الادارة التنفيذية والموظفين على ادائهم المتميز الذي اثمر نتائج ايجابية تعكس مكانة «بيتك»، المؤسسة المالية الاسلامية الرائدة عالميا.