تحول أميركا إلى منتج ومصدر للنفط أضعف من تواجد المكتب

أميركا تستورد 200 ألف برميل نفط خام يومياً من الكويت أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية اتخذت قرارا بإغلاق مكتب هيوستن في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد خدمة طويلة استمرت لأكثر من 35 عاما في اهم الأسواق العالمية الشرهة لاستهلاك النفط الكويتي، مشيرا الى ان تحول أميركا الى منتج ومصدر للنفط أضعف من تواجد المكتب في عاصمة النفط بالعالم.

وذكر المصدر أن أميركا تستهلك حاليا 10% من الطاقة التصديرية للنفط الخام الكويتي أي في حدود 200 الف برميل يوميا من مجمل الطاقة التصديرية للكويت البالغة حاليا مليوني برميل ويزيد.

وقال المصدر إن «البترول» أسست أول مكاتبها في نيويورك عام 1982 بفرض تعزيز علاقاتها مع العملاء في أميركا، وفي عام 1994 تم انتقال المكتب إلى هيوستن، حيث موطن الشركات وحقول النفط الغنية الواقعة على ساحل الخليج الأميركي.

ووفقا لموقع مؤسسة البترول الكويتية فان وائل الخضر يتقلد منصب مدير مكتب هيوستن.

وذكر المصدر ان «مؤسسة البترول» ارتأت في السابق أهمية تواجدها في هيوستن ما يسهم في تعزيز علاقاتها مع كبرى شركات النفط المتواجدة في شمال أميركا، حيث معدلات استهلاك النفط الأعلى في العالم، مشيرا الى ان المكتب كان يرعى الشؤون القانونية والأنظمة وإجراءات التفويض ذات الصلة بصناعة النفط لتبين مدى تأثيرها على عمليات المؤسسة، فضلا عن التعرف على فرص التسويق ليتسنى للمؤسسة دراسة جدواها الاقتصادية وتقييم نتائجها.

وتديــــر «البتـــرول» مجموعة من المكاتب الخارجية تغطي العديد من الأسواق العالمية مثل مكتب سنغافورة والهند والصين واليابان ومصر.

ويتبع المؤسسة مكتب أوروبا الإقليمي الذي أنشأ في لندن ليغطي أنشطته الأسواق النفطية لكل من أوروبا وشمال أفريقيا وهونغ كونغ وتايلند، ويعمل المكتب على الإيفاء باحتياجات شركة البترول الكويتية العالمية من الأسواق العالمية. وفي عام 2011 افتتحت مؤسسة البترول مكتبها الاقليمي في كوريا الجنوبية في قلب العاصمة سيئول، ويعد أحدث مكتب من مكاتب مؤسسة البترول الكويتية الاقليمية في الشرق الأقصى.

وتوقع المصدر ان تدرس «البترول» امكانية افتتاح مكاتب جديدة تمثل الكويت في الاسواق الواعدة الجديدة.