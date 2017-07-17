أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن تحقيق صافي ربح بلغ 16.6 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 58.4 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي. وقد بلغت ربحية السهم 17.4 فلسا. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن: «نجحت «ألافكو» في إبرام عدة عقود تأجير جديدة خلال 2017، أبرزها التي تم توقيعها مؤخرا مع الخطوط الجوية الكويتية لشراء وإعادة التأجير عدد 4 طائرات جديدة من طراز بوينغ B777-300ER لمدة إيجار تمتد إلى 12 عاما، حيث سيتم تسليم الطائرات جميعها قبل انتهاء السنة المالية الحالية». وأضاف الزبن: «نجحت الشركة في دخول السوق الأميركي لأول مرة في تاريخها، حيث وقعت عقد تأجير مع شركة Allegiant الأميركية لتأجير عدد 13 طائرة لمدة ايجار تمتد إلى 12 سنة، وقد جاءت هذه الصفقة فضلا عن تأسيس شركة تابعة لـ«ألافكو» في ايرلندا والتي أتاحت الدخول إلى السوق الأميركي نتيجة الاتفاقيات الضريبية التي تتمتع بها جمهورية ايرلندا».

واشار الى ان الشركة نجحت أيضا في توقيع عقود بيع لعدد 6 طائرات جديدة من طراز A350XWB مع عقود تأجير مرتبطة بها، وذلك بقيمة اجمالية بلغت حوالي 300 مليون دينار والتي سيظهر أثرها المالي خلال السنة المالية الحالية والقادمة، بعد أن يتم الانتهاء من تسلم الطائرات خلال 2017 و2018. وأكد الزبن أن «ألافكو» قد بدأت بتسلم طائراتها الجديدة ضمن الاتفاقيات التي تعاقدت بموجبها على شراء 117 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ»، حيث ستتسلم «ألافكو» 7 طائرات خلال السنة المالية الحالية، ويتم تسلم باقي الطائرات خلال السنوات الخمس المقبلة.