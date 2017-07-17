أكدت وزارة المالية ان المبلغ المسحوب من الاحتياطي العام والبالغ 28.5 مليار دينار لم يذهب منه لتمويل عجز الموازنة سوى 10.7 مليارات دينار لسد العجز بالعامين الماليين الماضيين فيما يتوزع باقي المبلغ بين التحويل لاحتياطي الاجيال وسد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك حسب ما صرح به الناطق باسم وزارة المالية عبدالمحسن الطيار الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء أمس. وأشار الطيار الى ان باقي المبلغ المسحوب من الاحتياطي العام يتمثل في 15.5 مليار دينار تم تحويلها لاحتياطي الأجيال فيما تم تحويل مبلغ 1.4 مليار دينار لسد العجز الاكتواري بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وأوضح الطيار ان المبلغ المذكور تم ذكره ضمن اجابة وزير المالية عن سؤال عضو مجلس الأمة أسامة الشاهين وان القيمة المذكورة لا تمثل بأي حال من الاحوال العجز التراكمي للثلاث سنوات الماضية حيث ان القانون يجعل احتياطي الاجيال يضاف اليه ولا يسحب منه حيث يسحب من الاحتياطي العام سنويا بقدر 10% من الايرادات لصالح احتياطي الاجيال.