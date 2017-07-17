أعلنت هيئة أسواق المال أمس انتهاء المهلة المحددة لتقديم نموذج متابعة تطبيق قواعد الحوكمة للشركات للعام الحالي.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي التزام نحو 197 شركة من أصل 198 شركة تخضع لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في 13 من يوليو الحالي.

وأوضحت أن نسبة الشركات الملتزمة بتقديم النموذج بلغت 99%، مبينة أن هناك شركة واحدة تخلفت عن تقديمه خلال المهلة المقررة.

وأشارت إلى جهودها المستمرة في التفاعل والتواصل مع الشركات في حال وجود أي استفسارات بشأن كيفية تطبيق القواعد، موضحة أنها تواصلت مع الشركات التي خضعت حديثا لقواعد الحوكمة لشرح متطلبات تطبيق الحوكمة وآلية إعداد وتقديم التقارير المطلوبة في مواعيدها المحددة.

وذكرت أن هذه السنة تعد الثانية لقيام الشركات بعملية تقديم نماذج متابعة تطبيق حوكمة الشركات من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية التي تم إطلاقها العام الماضي عبر موقعها الإلكتروني.

وأفادت الهيئة بأن تطبيق نظام (اي قوفرنس) والذي أطلق أخيرا عبر موقعها الإلكتروني يتيح للشركات بعد التسجيل المسبق فيه إمكانية متابعة إجراءات تقديم النموذج المعتمد واستكمال متطلباته إلكترونيا وارفاق مستنداته.

وأكدت أهمية التطبيق السليم والكامل لقواعد الحوكمة والتي ستسهم بشكل أساسي في تعزيز ثقافة الحوكمة وتطبيقاتها وخلق الثقة بالأسواق المالية والمستثمرين في القطاع المالي، علاوة على تنظيم سوق المال بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية.