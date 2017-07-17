تراجع الدولار الأميركي امام الدينار الكويتي بتعاملات أمس بنسبة 0.07% بعدما وصل الى 302.8 فلس فاقدا 0.2 فلس مقارنة بسعر صرف الخميس الماضي الذي وصل فيه الى 303 فلوس.

في المقابل تحسن سعر صرف كل من الجنيه الاسترليني واليورو امام الدينار الكويتي، حيث ارتفع الاسترليني بنسبة 1.55% ليصل الى 396.8 فلسا كاسبا 6 فلوس مقارنة بسعر صرف الخميس الماضي، كذلك كسب اليورو 0.8 فلس بنسبة ارتفاع 0.23% امام الدينار ليصل سعر الصرف الى 347.3 فلسا وذلك حسب بيانات بنك الكويت المركزي المنشورة أمس.

وأمام سلة العملات العربية، ارتفع الدينار بنسبة 0.07%، ليسجل الريال السعودي نحو 0.08 دينار، والدرهم الإماراتي نحو 0.082 دينار، والريال القطري نحو 0.083 دينار، فيما بلغ الدينار البحريني نحو 0.805 دينار.

وانخفض الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة الماضية، بعد بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة، حول التضخم.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر من المتوقع ليصل إلى مستوى 93.1 نقطة خلال الشهر الجاري مما يعيد القلق حول حالة الاقتصاد الأميركي إلى الواجهة.