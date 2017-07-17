قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1228 دولارا للأونصة في بورصة (نيوميكس نيويورك) مرتفعا بواقع 1.5%.

وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن الارتفاع جاء لأول مرة منذ خمسة أسابيع بعد أن لامس الذهب أدنى مستوى له خلال الاشهر الأربعة الماضية عند مستوى 1204 دولارات للأونصة ثم عاد للصعود بنهاية الأسبوع الماضي بفارق 19 دولارا عن بداية الأسبوع.

وبينت أن الذهب يرتبط بعدة عوامل منها قوة الاقتصاد الأميركي والأسواق العالمية المجاورة إذ ان أي تأثير سلبي على الدولار يعود بالفائدة على المعدن الأصفر مضيفة أن عمليات التصحيح لأسعارالذهب جاءت طبيعية بعد هبوط دام خمسة أسابيع.

وأفادت بأن عدم وضوح رؤية المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول ارتفاع أسعار الفائدة من عدمها جعل المعدن الأصفر أكثر تماسكا مما جعله يستقر فوق مستوى 1215 دولارا للأونصة حتى يوم الجمعة الماضي علاوة على ظهور بعض المؤشرات السلبية كمبيعات التجزئة.

وعن تعاملات الفضة بينت (سبائك) أنها كانت أكثر حدة في حركتها حيث أنهت تداولاتها في بورصة (نيوميكس نيويورك) على ارتفاع 4.2% عند مستوى 15.89دولارا للأونصة وبفارق 64 سنتا عن سعر الافتتاح متأثرة بضعف الدولار واتجاه المستثمرين لحيازة المعادن الثمينة.

وأضافت أن الأسواق المحلية تفاعلت مع حركة هبوط الذهب إذ انتعشت المبيعات خصوصا مع اقتراب قيمة كيلو الذهب الخام من مستوى 12 ألف دينار بفارق 200 دينار.