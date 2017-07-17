قالت شركة إعادة التأمين الكويتية إن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى المرفوعة من شركة المال للاستثمار ضد الشركة، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة لصالح «الإعادة»، حيث اصدرت محكمة أول درجة حكما سابق بأن تؤدي «المال» مبلغ 270 ألف دينار لصالح «الإعادة»، وهو الحكم التي استأنفت عليه «المال» بعد ذلك.

وأشارت «الإعادة» في بيان للبورصة أمس إلى أن الأحكام الصادرة عن دوائر استئناف سوق المال تعتبر أحكاما باتة ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.

كما أوضحت الشركة في بيانها أن الحكم ستترتب عليه زيادة في إيرادات الدخل للشركة بمبلع 80 ألف دينار (قيمة المخصص المقيد في دفاتر الشركة) خلال الفترة المرحلية التي سيتم تحصيل المبلغ فيها.