وقعت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، العقد النهائي لبيع 6 طائرات من عقود الإيجار المرتبطة بها مع الخطوط الجوية التايلندية. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن الأثر المالي لبيع الطائرات هو تحقيق إيرادات بقيمة 978 مليون دولار بقيمة 163 مليون دولار للطائرة الواحدة.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الإيرادات ستظهر مناصفة على البيانات المالية لسنة 2017 و2018.

وكانت «ألافكو» قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي، أنها بصدد توقيع عقد ابتدائي لعدد 6 طائرات مؤجرة على الخطوط الجوية التايلندية.

ووقعت الشركة في يونيو الماضي على العقود النهائية لشراء 4 طائرات من طراز بوينغ B777-300ER من شركة الخطوط الجوية الكويتية ومن ثم إعادة تأجيرها.