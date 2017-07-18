القطان: نحرص على بناء ودعم بيئة عمل آمنة وصحية

الكندري: الشراكة تعكس إستراتيجية «إيكويت» بالتعاون مع مختلف المؤسسات أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات عن تعزيز شراكتها مع وزارة الصحة بالكويت، وذلك عبر توقيع بروتوكول تعاون في الشؤون الطبية.

وفي هذا السياق، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة د.ماجدة القطان: «تستثمر الوزارة جميع الجهود لخدمة المجتمع الكويتي. ويأتي توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناعية مثل شركة ايكويت ضمن هذه المساعي الرامية إلى خدمة المجتمع، حيث نحرص على بناء ودعم بيئة عمل آمنة وصحية. ونسعى في الوزارة إلى تشييد المزيد من الشراكات المماثلة لتلك التي قمنا بتأسيسها مع شركة ايكويت في سبيل تقديم رعاية طبية بمستوى عالمي للمجتمع ككل».

من ناحيته، قال مدير الخدمات والعلاقات الحكومية في شركة ايكويت يعقوب عبدالله الكندري: «تعكس هذه الشراكة أحد أهدافنا الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق التقدم والتنمية الإيجابية بالتعاون مع مختلف المؤسسات وشرائح المجتمع، وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة، إذ تعد الصحة من بين الركائز الرئيسية في استراتيجية ايكويت للتنمية المستدامة. وبالنيابة عن جميع العاملين في شركة ايكويت، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة وبالأخص إلى سعادة وكيل الوزارة د. محمد الخشتي ود.ماجدة القطان على دورهما الرائد والفعال وجهودهما الإيجابية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للكويت».

وعلى مدار الأعوام، قامت وزارة الصحة وشركة ايكويت بالتعاون في إطلاق العديد من الحملات الصحية والتوعوية التي تضمنت حملة الفحص الذاتي لسرطان الثدي (خلي عمرك وردي)، ومبادرة ايكويت لصحة المجتمع (خفف)، وحملة ايكويت للتوعية بأمراض ضغط الدم (خلك طبيعي)، وحملة ايكويت للتوعية بأمراض السكري (خلك طبيعي 2).