حصلت إدارة جودة الخدمة في البنك الأهلي الكويتي على شهادة الآيزو 2015-9001 لتطوير وإنشاء ومراقبة نظام جودة الخدمة للبنك، ويعد الآيزو نظام تقييم عالميا يستخدم لتصنييف المعايير المعمول بها والتي تتطلب أداء خدمة مهنية وجودة ذات نوعية عالية.

وبهذه المناسبة، قال ستيوارت لوكي مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: إن تطبيق المعايير العالمية لنظام الآيزو في البنك الأهلي له أهمية كبيرة حيث ينعكس إيجابيا على خدماتنا المقدمة للعملاء وإن الحصول على تلك الشهادة يؤكد تميز البنك في نظام إدارة الجودة الذي يؤدي بدوره إلى المزيد من التطور وارتقاء الأعمال لديها.

وقد حصل البنك الأهلي الكويتي على العديد من الجوائز على مدار العام منها «أفضل بنك» من قبل أربيان بيزنس، وأفضل «بنك للتجزئة» من قبل آسيان بانكر و«أفضل بنك تجاري» من قبل بانكر ميدل إيست، و«البنك الأكثر ابتكارا» من قبل يوروموني في عام 2016.