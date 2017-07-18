- سحوبات أسبوعية للعملاء للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم
أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الستين لحملة «ضاعف راتبك» وقد تمت عمــــلية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلــــن عـــن اسمي الـــفائزين، وهما:
فيصل علي حســـين جراغ، بروكا اوكسانا.
ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب والحملة حتى 27 يونيو 2017.
ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 100 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم، أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.