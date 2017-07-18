العتال: السوق يفتقر إلى مرجع مبسط لمعلومات ومفاهيم التأمين

أطلقت الشركة الأولى للتأمين التكافلي اصدارها السادس من نشرتها الدورية المختصة بشؤون التأمين لتستكمل بذلك خطتها بنشر ثقافة التأمين في السوق الكويتي من خلال نشرة تأمينية مبسطة تستعرض اهم المفاهيم التأمينية وتصل الى كافة طبقات المجتمع بصورة سلسلة من خلال تعريفهم بأهم الأسس العامة للتأمين وأهم المصطلحات في مجال التأمين.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال: استكمالا لخطة الشركة الأولى للتأمين التكافلي «الأولى تكافل» بنشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وتعزيزا لدور شركات التأمين الكويتية بالنهوض بثقافة التأمين في سوق التأمين الكويتي نتقدم بالإصدار السادس من النشرة التأمينية التوعوية والتي تصدرها الشركة منذ بداية عام 2016 لنستكمل بذلك عددا من المواضيع التأمينية الهامة الي تم طرحها خلال النشرات السابقة.

وأضاف جاءت مبادرة «اولى تكافل» بإعادة طرح النشرة التوعوية لما لاقته من قبول في السوق الكويتي خلال عام 2016، مؤكدا ان السوق الكويتي يفتقر الى توفر مرجع مبسط لمعلومات ومفاهيم التأمين التي من شأنها ان تلمس احتياجات الافراد يوميا خاصة ان التأمين بكافة مفاهيمه اصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة العملية للأفراد فيما يخص تأمينات الصحة والحياة وغيرها، اضافة الى أهميته للشركات ايضا لحماية استثماراتها والتقليل من حدة خسائرها الناتجة عن العديد من العوامل، حيث يعمل التأمين كدرع وقاية لملاك ومساهمي هذه الشركات.

واختتم العتال بتأكيده على ان الاولى تكافل ستستمر في تطوير نهجها بنشر الوعي التأميني في السوق الكويتي بكافة السبل الممكنة انطلاقا من مسؤوليتها كإحدى الشركات العاملة في السوق للوصول الى مجتمع مثقف تأمينيا، مطالبا كافة شركات التأمين بالتكاتف لتحقيق أفضل وعي تأميني لمنافسة كافة الأسواق العربية والعالمية.