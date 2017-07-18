المجموعة تسعى إلى تنمية المستوى الإداري والفكري لموظفيها وتنمية قدراتهم على الإبداع

نظمت مجموعة بوخمسين القابضة دورة عن التفكير الإبداعي (creative thinking) لموظفي المجموعة لتطوير وتنمية قدراتهم على الإبداع وتحقيق الأهداف والمهارات الحياتية والقيادية وسرعة إيجاد استراتيجيات إبداعية في حل المشكلات سواء على المستوى الشخصي أو العملي.

وجاءت هذه البادرة من منطلق حرص إدارة الموارد البشرية في مجموعة بوخمسين القابضة على تنمية المستوى الإداري والفكري لموظفيها، بالتعاون مع معهد «سياتل الدولي» لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة في مقدمتها تكوين رؤية لحلول مثالية في وضع استراتيجية لحل المشكلات بطرق إبداعية عبر الابتكار الإداري واتخاذ القرارات الرشيدة عبر الحلول غير تقليدية التي تعتمد على الجرأة والقدرة على المخاطرة بعيدا عن التفكير النمطي.

وقال عبدالله النجم كبير مستشاري مجموعة بوخمسين للموارد البشرية والشؤون الإدارية وشؤون مجالس ادارات الشركات التابعة ان المجموعة تعمل على قدم وساق لتطوير أداء الموظفين ولها دور فعال وكبير في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الفعلية في استخدام المفاهيم والأساليب في مواقف معينة سواء كانت هذه المهارات فنية أو فكرية أو سلوكية أو كل ذلك.

وأشار النجم الى ان الموظف هو الأساس في عملية الإنتاج فهو يحتاج إلى تجديد وتطوير، وهذا يأتي عن طريق تزويده بالأساليب الحديثة والمتطورة التي تعمل على زيادة الأداء وصقل المهارات.

وأثنى النجم على دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الرائد والمستمر لتطوير القطاع الأهلي في الكويت، كما أثنى على إدارة معهد سياتل الدولي التي اشرفت على البرنامج.

من جانبه، أوضح احمد الصدر كبير مستشاري مجموعة بوخمسين القابضة للشؤون المالية ان المجموعة تسعى بصفة عامة إلى تحقيق أهدافها ونشاطاتها عن طريق الأداء الصحيح وأن هذا الأداء لا يأتي إلا عن طريق التدريب إذا كان مبنيا على أساس من التخطيط السليم والتنفيذ المنظم والمتابعة المستمرة.

وزاد الصدر ان مجموعة بوخمسين القابضة تؤمن بأن مهارات فريق العمل وكفاءة كوادره العامل الفيصل في التفرقة بين المجموعة وغيرها من الشركات الأخرى، ولذا تحرص المجموعة على تشجيع ثقافة تقوم على شغف المعرفة والتدريب المتواصل وكذلك التنمية المستمرة لمهارات وقدرات فريق العمل من أجل تزويد فريق العمل بالمعرفة والأدوات اللازمة لأداء المسؤوليات والمهام المنوط بها بكفاءة.

وقد شهد ختام البرنامج التدريبي تكريم المشاركين بحضور كل من عادل حسونة كبير المديرين لتقنية المعلومات في مجموعة بوخمسين القابضة ود.جمال بن عيد رئيس مجلس ادارة معهد سياتل الدولي للتدريب الأهلي ونواف العجمي مدير التدريب في المجموعة ود.خالد الفضل ومدير معهد سياتل الدولي عماد الطويل.