سيارة GTI الأعلى أداء في المنطقة تجمع بين 40 عاماً من التطوير مع متعة القيادة المطلقة

في سباق فريد من نوعه تنافست غولف GTI Clubsport مع طائر الشاهين القادر على التحليق بسرعات تصل إلى 320 كم/ساعة لنيل لقب أيقونة الصحراء.

واستعرض اللقاء المثير في «المطاردة»، القدرات القوية لكل من الشاهين والمركبة الأيقونية وهما يقطعان الكثبان الرملية المنحوتة بفعل رياح الصحراء.

وبتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.3 ثوان فقط، يولد المحرك ذو الشاحن التوربيني وتقنية الحقن المباشر 265 حصانا، ويمكن بسهولة تمييز هديره الخاص بمركبات Golf، وبفضل نظام الدفع الأمامي والتحكم الديناميكي بالتعليق تمكنت المركبة من الانسياب بسلاسة وسرعة على منعطفات الطرق الصحراوية القاحلة.

وتمكنت سيارة Clubsport من التفوق على الشاهين بفضل الضبط المثالي لديناميكيتها الهوائية، وقوة الثبات العالية، وقدرات التوجيه المتقدمة، كما منحتها وظيفة الضغط المعزز (boost) دفعة إضافية تجاوزت الـ 290 حصانا لفترة قصيرة.