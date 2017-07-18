أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن رد مخصصات بقيمة 1.14 مليون دينار تضاف إلى ارباح الشركة بقائمة الدخل خلال الربع الثالث من العام الحالي. ويمثل المخصص قيمة المطالبة بنفس المبلغ من احد المتعاملين مع الشركة بصفتها مصفي أحد الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركة وجاء رد المخصص بعد حكم الاستئناف برفض طلب المدعي عليه لاستئناف حكم أول درجة لصالح الشركة. وكانت الشركة قد اعلنت عن نتائج الربع الأول متضمنة ارتفاع أصول الشركة الى 200.4 مليون دينار مقارنة بـ 195 مليون دينار وبلغ حقوق المساهمين 179.5 مليون دينار وارتفاع حجم الأصول المدارة الى 1.8 مليار دينار