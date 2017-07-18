تخارجنا من استثمارات غير إستراتيجية بـ 38 مليون دينار خلال النصف الأول

824 مليون دينار المخصصات المحجوزة.. تغطي 130% من الديون المتعثرة

لن نتخارج من «الشارقة الإسلامي».. ولكننا خفضنا حصتنا للحد المسموح مصطف صالح

قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض إن البنك يستهدف التخارج من استثمارات غير استراتيجية بقيمة 100 مليون دينار خلال 2017، موضحا انه تم التخارج من استثمارات بقيمة 38 مليون دينار حتى نهاية النصف الاول، ليتبقى 62 مليون دينار استثمارات يستهدف البنك التخارج منها بنهاية العام الحالي.

وأضاف الناهض، في مقابلة مع قناة «العربية» أمس، انه من الصعب الافصاح عن طبيعة الاصول التي يستهدف «بيتك» التخارج منها بنهاية 2017، حيث تجري حاليا الاطراف المهتمة بشراء هذه الاستثمارات الفحص النافي للجهالة، ولكنه اكد على ان هذه الاصول غير استراتيجية.

الاندماج مع «الاهلي المتحد»

وأوضح الناهض ان «بيتك» يبحث دائما عن جميع الطرق التي تعظم من ربحية البنك، وكان هناك حديث كثير عن الاندماج معه البنك الاهلي المتحد، وافصحنا اكثر من مرة بهذا الخصوص اننا ندرس الموضوع فقط ولم يتم اي نوع من انواع الاتفاق حتى الآن، ولكننا نرى ان هذه الخطوة ايجابية جدا اذا تمت بالسعر المناسب، واذا حققت التكامل بين المصرفين المندمجين، ولكن الى الآن ليس هناك اي جديد بهذا الموضوع.

رفع الفائدة

وبسؤاله حول مدى تأثير رفع الفائدة على الايداع بالكويت على نتائج البنوك بالربع الثالث، قال الناهض: «فيما يخص بيت التمويل لا نرى اي تأثير سلبي لرفع الفائدة على الايداع على محفظة «بيتك» تحديدا، فأغلبية الودائع لدى البنك هي ودائع مضاربة ويتم توزيع الارباح بناء على نسب المشاركة وربح المضارب وهو «بيتك» في هذا الوضع، لذلك فإن اي ارتفاع بعوائد الاصول التي يستثمرها بيت التمويل ستعود بالفائدة على المودعين، لذلك لن يكون هناك تأثر مباشر على اسعار الودائع في بيت التمويل».

وأضاف: «بشكل عام ارتفاع الفوائد بالسوق هو امر مفيد جدا للبنوك، فالبنوك لديها مبالغ جيدة من الودائع التي لا تحمل اي نوع من انواع العوائد، مثل الحسابات الجارية ورأس المال، وهذه الحسابات تتأثر ايجابا مع ارتفاع الفوائد، لان العوائد عليها سترتفع، ومؤخرا رفع البنك المركزي سعر الريبو بربع نقطة مئوية ليعزز من الدينار كوعاء ادخاري ولكنه لم يرد اي تغيير بالاقراض الذي يسير بوتيرة جيدة».

التخارج من «الشارقة الاسلامي»

وحول نية «بيتك» للتخارج من بنك الشارقة الاسلامي، أوضح الناهض انه قبل عامين كان حجم استثمارات بيت التمويل بالبنك تتعدى النسبة المسموح للمصارف الاحتفاظ بها من دون ان يكون هناك ضغط على كفاية رأس المال، وبمجرد تخطي هذه النسبة يصبح هذا الاستثمار مكلفا جدا لانه يستهلك رأسمال كبيرا، لذلك فان عمليات التخارج التي تمت كان لتقليل نسبة الاستثمار لـ «بيتك» بالبنك من الحد الاقصى، واصبح الشارقة الاسلامي استثمارا لنا بالنشاط البنكي، ولا نرى ان هناك حاجة للتخارج منها في الوقت الحالي.

نمو الإيرادات

وحول نتائج البنك بالنصف الاول من 2017، اوضح الناهض أن سبب نمو ايرادات الاستثمار بنسبة 78% بنتائج البنك خلال النصف الاول، ترجع الى تحقيق البنك لزيادة في ايرادات التشغيل بلغت 343 مليون دينار بنمو 9.1%، بالاضافة الى زيادة بصافي ايرادات التمويل بنسبة 2.7% على اساس سنوي بالغة 211 مليون دينار.

ولفت الى أن هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع محفظة التمويل، حيث نمت المحفظة كاملة، سواء تمويل شركات او افراد، في اول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 9% لتصل الى 8.9 مليارات دينار، وجاءت معظم هذه الزيادة في محفظة تمويل الشركات، بالاضافة الى تمويل الافراد وهو ما ساهم بالنهاية في نمو محفظة التمويل الكلية.

وأضاف الناهض: ساهم ايضا في نمو ايرادات الاستثمار، التخارج من بعض الاصول غير الاستراتيجية والتي استطعنا تحقيق ارباح منها، حيث تخارجنا من استثمارات عقارية في اوروبا وأميركا، بالاضافة الى التخارج من بعض الأسهم غير الاستراتيجية لدى «بيتك»، وأيضا التخارج من بعض الشركات التي كانت مملوكة للبنك، ومنها على سبيل المثال شركة الخدمات العامة.

نمو المخصصات

وفيما يخص نمو المخصصات، قال الناهض انها جاءت بسبب التغير في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات، حيث كان هناك انخفاض بالمحفظة العقارية بنسبة 2%، بالاضافة الى المخصصات المحجوزة للمحفظة التمويلية. وقد بلغ مجموع المخصصات كما في نهاية النصف الاول من العام الحالي 824 مليون دينار، وهي تغطي الديون المتعثرة بنسبة 130%.