بهبهاني: النتائج المالية تدعم تحقيق التطور في عمليات المجموعة

العقاد: ندرس الفرص الإستراتيجية للتوسع في الكويت والمنطقة

«الأهلي الكويتي ـ مصر» حقق نتائج إيجابية ونعمل على إثراء تجربة العميل هناك

293% نسبة تغطية القروض غير المنتظمة التي تمثل 2.52% من المحفظة الائتمانية

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق أرباح صافية بمبلغ 16.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 7.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح التشغيلية للبنك 46.8 مليون دينار بزيادة قدرها 6% بالمقارنة مع 44.2 مليون د.ك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما ربحية السهم الواحد فقد بلغت 10 فلوس بالمقارنة مع 9 فلوس خلال الفترة ذاتها من عام 2016. بلغت قيمة موجودات البنك 4.33 مليارات دينار كما في نهاية شهر يونيو 2017، وهذا يعكس مدى قوة موجودات البنك.

كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 2.52% مع زيادة نسبة التغطية لتصل إلى 293% بالمقارنة مع 281% كما في ديسمبر 2016. بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.41%.وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك قائلا «إن الأداء الإيجابي للبنك الأهلي الكويتي يمهد الطريق أمامنا لتحقيق المزيد من التطور في عمليات المجموعة ككل. ونحن إذ نفتخر باحتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس البنك في مايو الماضي، فإننا نتطلع نحو بناء تاريخ حافل بالإنجازات لهذا البنك العريق»وقال بهبهاني: «سوف نستمر في اتباع نهجنا الإداري والذي طالما طبقناه وأثبت نجاحه على مر السنوات، خاصة في ظل تحديات السوق والأجواء التنافسية القوية التي يشهدها السوق الكويتي.

وأنا على ثقة بأننا سوف نستكمل مسيرتنا ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات» من جهته، صرح السيد ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك، قائلا «بدأنا عام 2017 بنتائج إيجابية مكنتنا من تحقيق الأهداف المرسومة.

فقد نجحنا في إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وتمكن البنك من إصدار الشريحة الأولى من هذه السندات، والتي حققت نجاحا ممتازا في الأسواق العالمية، كما أننا مستمرون في تطبيق إستراتيجية البنك التي تركز على تقديم خدمات مصرفية تتسم بالسهولة والبساطة لعملاء الأهلي «بنك أسهل»، والتي تعتبر القوة الدافعة لمصرفنا، وأخيرا وليس آخرا، فإننا نقوم بدراسة وتحديد الفرص الإستراتيجية المناسبة لخطتنا التوسعية لتعزيز تواجدنا في الكويت والمنطقة ككل».

وأضاف قائلا: «لقد تمكن البنك الأهلي الكويتي- مصر من تحقيق أرباح قوية وشهدت عملياته نموا كبيرا خلال الفترة. كما تم تغيير العلامة التجارية في جميع فروع البنك البالغ عددها 39 فرعا ونعمل حاليا على إثراء تجربة العميل وإجراء بعض التجديدات بالفروع».

جوائز البنك

وقد حصد البنك الأهلي الكويتي مؤخرا عدة جوائز مرموقة من بينها جائزة «أفضل خدمات مصرفية للأفراد في الكويت لعام 2017» من قبل آشيان بانكر، وذلك للعام الثاني على التوالي، كما حصد البنك جائزة «بنك العام للخدمات المصرفية للأفراد» من قبل مجلة ذا يوروبيان التابعة لتومسون رويترز العالمية. كما فاز البنك الأهلي الكويتي بجائزة «أفضل بنك تجاري في الكويت» للمرة الثانية على التوالي، وكذلك «أفضل علامة تجارية في مصر» من مجلة «بانكر ميدل إيست». وللعام الثاني على التوالي، وتقديرا لجهوده المبذولة في سبيل تطوير بيئة العمل داخل البنك، حصد البنك الأهلي جائزة «أفضل رب عمل» لهذا العام من شركة ناسيبا.