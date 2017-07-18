%8 نمو سنوي لأصول الشركة لتصل إلى 84.8 مليون دينار

حققت شركة هيومن سوفت أرباحا بلغت قيمتها 13.17 مليون دينار بالنصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17% مقارنة بأرباح النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت 11.23 مليون دينار. وبحسب بيان ارسلته الشركة للبورصة أمس فان نمو الأرباح يرجع إلى نمو الايرادات الناتج عن زيادة حجم الأعمال إلى جانب تحسين كفاءة التكاليف.

وصل الربح التشغيلي للشركة إلى 14 مليون دينار بزيادة سنوية 17% بدعم من نمو الايرادات التشغيلية بنسبة 11% سنويا لتصل إلى 30.15 مليون دينار خلال النصف الأول من العام.

انعكس تحسن الأداء على المؤشرات المالية للشركة ليرتفع العائد على رأس المال (صافي الربح نسبة إلى رأس مال الشركة) ليصل إلى 108% مقارنة بـ 92% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد قائمة المركز المالي نمت أصول الشركة لتصل إلى 84.8 مليون دينار بنمو سنوي بلغت نسبته 8% وفي المقابل انعكس تحسن كفاءة التكاليف على اجمالي المطلوبات على الشركة والتي انخفضت بنسبة 1% سنويا لتصل إلى 42.5 مليون دينار.

دفع نمو الموجودات وانخفاض المطلوبات الى تحسن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة لتصل إلى 41.9 مليون دينار بنمو سنوي 19% بنهاية يونيو الماضي.