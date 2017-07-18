7.47% نسبة

صافي الأرباح إلى رأس المال و3% نمو بإجمالي الأصول

أعلن بنك الخليج عن تحقيقه أرباحا وصلت إلى 22.7 مليون دينار بالنصف الأول من العام الحالي بنمو سنوي بلغت نسبته 10% مقارنة بتحقيقه 20.7 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي لتصل ربحية السهم إلى 8 فلوس بنمو 14.3% مقارنة بـ 7 فلوس بالنصف الثاني من 2016 وذلك حسب البيان الصحافي المنشور بالبورصة الكويتية أمس.

وأرجع البنك الزيادة في الارباح الى نمو ايرادات الفوائد التي قوبلت جزئيا بزيادة في المخصصات ونمو صافي عمليات الاسترداد ايضا.

ويأتي النمو بالارباح بدعم من تحقيق صافي ربح تشغيلي وصل الى 23.8 مليون دينار خلال النصف الاول بنمو 10% مقارنة بـ 21.6 مليون دينار خلال النصف الاول من 2016 وذلك بدعم من زيادة بنسبة 5.5% بالايرادات التشغيلية التي وصلت الى 90.26 مليون دينار خلال النصف الاول مقارنة بـ 85.5 مليون دينار بالنصف الاول من العام الماضي.

وفيما يخص المؤشرات المالية فقد تحسن صافي الربح نسبة الى رأس المال ليصل الى 7.47% بالنصف الاول من العام الحالي مقارنة بـ 6.79% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا، ونما اجمالي اصول البنك بنسبة 3.03% ليصل الى 5.63 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 5.47 مليار دينار بنهاية العام الماضي قابله زيادة بإجمالي المطلوبات بنسبة 2.78% ليصل الى 5.06 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي.