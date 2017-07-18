% 4.5 نمو صافي الربح التشغيلي إلى 53 مليون دينار

حقق البنك التجاري الكويتي أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي 1.99 مليون دينار لتصل ربحية السهم إلى 1.2 فلس، وأرجع البنك في بيان أرسله للبورصة أمس انخفاض أرباح البنك الى زيادة مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى وانخفاض صافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية وايرادات توزيعات الأرباح والذي تم تعويضه بشكل جزئي عن طريق زيادة صافي ايرادات الفوائد وايرادات الأتعاب والعمولات وصافي أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية.

ونما صافي الربح التشغيلي للبنك 4.5% سنويا ليصل إلى 53.16 مليون دينار بدعم من زيادة الايرادات التشغيلية بنسبة 5.2% ســـنويا لتـــــبلغ 74.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وعلى صعيد قائمة المركز المالي تحسنت أصول البنك بنسبة طفيفة بلغت 0.06% لتصل إلى 4.16 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 4.13 مليارات دينار بنهاية العام 2016.

وفي المقابل تراجعت المطلوبات على البنك بنسبة 0.3% لتصل إلى 3.57 مليارات دينار وهو ما انعكس ايجابا على حقوق المساهمين التي نمت بنسبة 7% لتصل إلى 593.8 مليون دينار بنهاية يونيو مقارنة بـ 555.1 مليون دينار نهاية العام الماضي.