القطامي: 61 مليون دولار قيمة استحواذ «ديمة كابيتال» وشركاء على الفندق

9 % العائد السنوي توزع شهرياً على المستثمرين أفصحت شركة ديمة كابيتال إحدى الشركات التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية عن إتمام صفقة استحواذ عقارية مرخصة من قبل هيئة أسواق المال لفندق حديث الإنشاء (ريزيدنس إن) محدود الخدمات والتابع للعلامة التجارية الفندقية العالمية «ماريوت» في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، وذلك بقيمة 61 مليون دولار من خلال عقد شراكة مع مجموعة من المستثمرين، حيث بلغت نسبة مساهمة شركة ديمة كابيتال حوالي 10% من رأس المال المستثمر الذي يبلغ 22 مليون دولار.

وقامت شركة «جروفينور أمريكاز» بتنفيذ أعمال البناء والإنشاء لمشروع «بارك سكوير»، تعد جروفينور أمريكاز احدى أهم الشركات العالمية المتخصصة في التطوير العقاري وتتمتع بخبرة واسعة في مجال إنشاء وتطوير العقارات خاصة في العاصمة واشنطن.

وتم إنشاء فندق «ريزيدنس إن» بين مواقع حيوية واستراتيجية في المنطقة حيث يبعد حوالي 10 دقائق فقط عن مقر الرئاسة الأميركية (البيت الأبيض) ويقع بالقرب من العديد من المتاحف الشهيرة. كما يتميز المبنى بمجاورته لملعبين أحدهما لكرة قدم والآخر للبيسبول واللذين يستوعبان معا ما يزيد على 60 ألف متفرج تقريبا. والجدير بالذكر أن المشروع يتضمن 3 مبان متجاورة عبارة عن مجمع سكني ومركز تجاري يتوسطهما فندق «ريزيدنس إن»، وترتبط هذه المباني الثلاثة مع بعضها بعضا من خلال مداخل مشتركة.

وقال نائب رئيس أول - مدير إدارة علاقات العملاء أحمد القطامي في تصريح صحافي ان الاستثمار الحالي يعد ثمرة لسلسلة صفقات ناجحة ومتوالية أتمتها شركة ديمة كابيتال وشركاؤها خلال الفترة (2015 -2017) لقطاع الضيافة العالمية محدودة الخدمات والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء والتي تستهدف شرائح مختلفة من النزلاء والمواقع الحيوية والعلامات التجارية علاوة على تحديد الإستراتيجيات الموائمة لزيادة نسبة الاشغال خلال فترة الاستثمار مما يزيد من القيمة الرأسمالية للفندق عند التخارج. من جهة أخرى، أضاف القطامي أن الاستثمارات التي تطرحها شركة ديمة كابيتال تقدم عوائد تنافسية بمستوى مخاطر محدود نسبيا بحيث توفر فرصا استثمارية متنوعة ومجزية للمستثمرين في أسواق عالمية متطورة وفق معايير استثمارية عالية سواء في دراسة القطاعات الاستثمارية أو في اختيار الشركاء ومديري الأصول.

وأفاد القطامي بأن نسبة العائد السنوي على الاستثمار 9% توزع شهريا على المستثمرين، إضافة إلى معدل عائد داخلي متوقع 13% خلال فترة الاستثمار والتي تبلغ 3 أعوام مع خيار التمديد لعامين إضافيين وفقا لأوضاع السوق، مشيرا إلى أن استراتيجية الاستثمار تعتمد على تشغيل الفندق الذي افتتح أبوابه في أبريل 2017 وتحقيق نسبة الإشغال الموجودة وتنميتها تدريجيا خلال مدة الاستثمار.

كما أكد أن تعزيز جانب التعاون عبر الشراكة الاستثمارية مع شركة «ستون بريدج» المتخصصة في إدارة وتطوير الفنادق والتي تمتلك حقوق مجموعة متنوعة من تراخيص امتياز سلسلة وعلامات فندقية عالمية كبرى، تعد استراتيجية ذات رؤية واضحة لتأمين استثمارات متميزة في قطاع الضيافة من خلال شبكة العلاقات التي تتمتع بها شركة «ستون بريدج» ومن خلال خبرتها الكبيرة في إدارة وتشغيل هذا النوع من الفنادق.