الحوطي: البنك يدرس فرصاً استثمارية في الكويت والخارج لتعزيز محفظته الاستثمارية

الغانم: نجاحات «وربة» في النصف الأول تمهد لنتائج قوية بنهاية 2017

أعلن بنك وربة في بيان صحافي عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 455% لتصل إلى 2.52 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017، مقارنة بـ 45 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 2.52 فلس بنمو 448%. وأضاف البيان أن هذه الأرباح جاءت نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع وحدات الأعمال، حيث بلغت 26.3 مليون دينار بارتفاع 57% مقارنة بالنصف الأول من 2016، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية 66% وبلغت 16.8 مليون دينار مع نهاية النصف الأول مقابل 10.1 ملايين دينار في الفترة ذاتها من 2016.وارتفع إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر حيث بلغت قيمتها 1.49 مليار دينار، في حين شهدت المحفظة التمويلية نموا ملحوظا وسجلت 1.13 مليار دينار بنسبة زيادة 68% عن النصف الأول 2016 وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 0.56% وهي تعتبر من أقل النسب في القطاع المصرفي المحلي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للتمويل المتعثر في البنك 288% في نهاية النصف الأول.

نتائج متميزة

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك عبدالوهاب الحوطي «استطاع بنك وربة في النصف الأول من 2017 تحقيق نتائج متميزة ووضع حجر الأساس في مسيرة البنك الرامية إلى تثبيت مكانته كبنك متصدر في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في الكويت، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة للأفراد.

ومنذ مستهل هذا العام، نجح بنك وربة أيضا في توسيع قاعدة استثماراته في أسواق إقليمية ناشئة وعالمية واعدة معززا بذلك محفظته الاستثمارية ما شكل قاعدة داعمة لثقة المستثمرين في أدائه. وأكد الحوطي أن «وربة» مستمر في ابتكار خدمات ومنتجات تؤسس لعهد متطور في قطاع الصيرفة الإسلامية وأيضا زيادة انتشار أفرعه بما يتلاءم مع طموح ومتطلبات العملاء.

وأشار إلى أن البنك يتوسع في خططه الاستثمارية عالميا لاسيما إثر الإنجازات التي حققها في النصف الأول في هذا الإطار، وهو حاليا يعكف على دراسة فرص استثمارية في الكويت والخارج يثق بأنها ستعزز من محفظته الاستثمارية وتؤمن عوائد مجدية للمستثمرين، موضحا أن كل المؤشرات تبشر بأداء عالي الجودة للبنك على كل المستويات والإدارات.

فرص استثمارية

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم أن بنك وربة قد حقق إنجازات ريادية في قطاع التمويل والاستثمار في النصف الأول في الكويت والأسواق الإقليمية والعالمية، مما أكد على مكانته كبنك إسلامي يقدم فرصا استثمارية منتظمة ومجدية للمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا التطور يأتي تبعا لبنود إستراتيجيته الرامية إلى خلق فرص استثمارية مميزة للعملاء وابتكار حلول تمويلية حصرية، كما تهدف أيضا إلى دعم قطاع الشركات والاستثمار.

التطور الرقمي

ونسبة للتطور السريع الذي يشهده بنك وربة في بنيته الرقمية، أشار الغانم الى أن وربة قد عمل على تطوير موقعه الالكتروني «وربة اونلاين» ليكون أكثر تفاعلية ووضوحا للمستخدم وأكثر سهولة في الاستخدام مما يجعله المقصد الأول للعملاء لإنجاز معاملاتهم المصرفية عبر الشبكة العنكبوتية بيسر وسهولة فائقين.

نمو متصاعد

وقال شاهين الغانم ان النصف الأول قد شهد تحقيق البنك للعديد من الإنجازات في خلق فرص استثمارية تؤمن عوائد مجدية ومنتظمة للمستثمرين، استهلها بنجاح منقطع النظير في تسويق صكوكه التي أصدرها بداية العام بقيمة 250 مليون دولار، واستطاع تغطية الاكتتاب بـ 5 مرات أكثر من حجم الصكوك المصدرة بمبلغ يقارب 1.3 مليار دولار، ومن ثم أدرجت الصكوك في ناسداك دبي وبورصة ايرلندا.كما كانت للبنك مشاركة ناجحة في تنسيق اصدار شركة التطوير العقاري مراس القابضة ومقرها دبي، لصكوك بلغت قيمتها 400 مليون دولار، حيث شارك البنك في الصفقة بقيمة مقدارها 50 مليون دولار.