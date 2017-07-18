الرفاعي: تغيير الإدارة الخاصة بـ «غزال العراق»

طارق عرابي

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين عبدالله الرفاعي أن الشركة تدرس حاليا خطة لتطوير أرض مملوكة لها في منطقة الصليبية الصناعية على مساحة 110 آلاف متر مربع، وتحويلها إلى مخازن لوجستية، متوقعا أن يتم البدء في تطوير الأرض مطلع العام 2018.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتي عقدت أمس أن أرض الصليبية تعتبر من أفضل أصول الشركة، مبينا في الوقت ذاته أنه قد تم الحصول على رخصة البناء الخاصة بالأرض والتفاوض مع المقاول لبناء المخازن، وتوصيل الكهرباء سواء مؤقتة أو مستديمة بالحصول على الموافقات لتركيب 6 محولات كهرباء تكفي المشروع.

وكشف الرفاعي عن أن الشركة نجحت خلال العام 2015 بتغيير الإدارة الخاصة بشركة (غزال العراق - مشروع أم القصر رصيف رقم 5)، فيما تتابع حاليا للحصول على عقد لمدة أطول، كما وتم التواصل مع عدد من العملاء لزيادة عدد البواخر التي تصل للرصيف.

أما فيما يتعلق بشركة خدمات الشحن والمسافرين بالبحرين، فأكد أنه سيتم الوقوف على الوضع المالي السليم لها بمراجعة الملف الخاص بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه قد تم التخارج من الشركة أواخر العام 2016.

أما فيما يتعلق بشركة التقنية المتحدة للتجارة بالسعودية، فقال انه ستتم مراجعة كل الأصول الخاصة بها والوقوف على القيمة الحقيقية لها وإظهار ميزانية 2016 بالقيمة الحقيقية لها، خاصة بعد أن تم تخفيض أعداد العمالة الزائدة عن حاجة العمل، وإعداد خطة لاستغلال الأصول بها في عملية التشغيل الفعلي حتى تقوم بدفع المطلوبات المستحقة عليها للغير، مؤكدا انه سيتم الاجتماع بالشريك لمناقشة الوضع وكيفية الوصول إلى الحلول المناسبة.

البيانات المالية

وفيما يتعلق بالبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قال الرفاعي إن هذه البيانات كانت في فترة الإدارة السابقة، حيث تسلم المجلس الجديد الإدارة في 14 نوفمبر 2016، مبينا أن صافي الخسائر المجمعة للشركة للعام 2015 بعد استبعاد حقوق الأقلية بلغت 114.8 ألف دينار، مقارنة بصافي خسائر للسنة السابقة بواقع 3.2 ملايين دينار.

وأرجع الرفاعي أسباب صافي الخسائر الظاهرة في البيانات المالية إلى عدد من الأسباب، أولها خسائر بيع شركات زميلة (شركة الخدمات البريدية بواقع 58.8 ألف دينار)، وخسائر من شركة جلوبال لخدمات الشحن والمسافرين بالبحرين بواقع 42.6 مليون دينار.

الجمعية العامة

وكانت عمومية غزال قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما فيها تقريرا مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، كما استمعت إلى تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة عن الجهات الرقابية، وتقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة.