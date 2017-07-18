محمد عواضة

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تحسنا أمام كافة العملات الرئيسية ليرتفع الدينار أمام 4 عملات رئيسية، ويستقر دون تغيير أمام الدولار الأميركي والعملات العربية وذلك بحسب أسعار الصرف المعلنة أمس على موقع بنك الكويت المركزي.

ارتفع الدينار أمام اليورو بنسبة 0.10%، مسجلا 346.9 فلسا، فيما صعد أمام الفرنك السويسري بـ 0.11%، عند 313 فلسا وارتفع الدينار أمام الين الياباني إلى 2.689 فلس، بنمو 0.07%، وزاد هامشيا أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.03%، مسجلا 396 فلسا.

وفي المقابل، استقر سعر صرف الدينار أمام الدولار عند 302.8 فلس، كما ثبت سعر صرف العملة المحلية للكويت أمام سلة العملات العربية دون تغيير.

وكان سعر الدينار قد ارتفع أول أمام الدولار الأميركي إلى مستوى 302.8 فلس، بزيادة 0.07% تعادل (فلسان)، بعد أداء ضعيف للدولار في الأسواق العالمية بجلسة الجمعة الماضية.