الجراح: الخطة الاستراتيجية تركز في 2017 على تعزيز الميزة التنافسية

أعلن بنك الكويت الدولي في بيان صحافي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 11 مليون دينار تقريبا وبربحية سهم بلغت 11.69 فلسا خلال النصف الأول من 2017، كما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 31 مليون دينار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ محمد جراح الصباح، أن «الدولي» يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز وذلك باتباعه النمو الانتقائي والحذر وسط تقلبات عالية بالبيئة التشغيلية الصعبة المصاحبة لأوضاع السوق الإقليمية الاقتصادية والمالية، حيث أظهرت النتائج نمو الأصول بنسبة 4% لتصل إلى 1.9 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهد «الدولي» نمو حجم محفظة التمويل 10% أي بنحو 120 مليون دينار، لتبلغ 1.3 مليار دينار مقارنة بنحو 1.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات المالية 18% لتصل إلى 84 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.من جهة أخرى، بلغت ودائع العملاء نحو 1.2 مليار دينار تقريبا، مقارنة بنحو 1.1 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا 48 مليون دينار وبنسبة 4%.

هذا وقد حافظ الدولي على معدلات قياسية لمعيار كفاية رأس المال، طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بموجب متطلبات «بازل 3»، حيث بلغت النسبة 19.7%، في حين وصل معيار الرفع المالي إلى حوالي 10.8% بنهاية النصف الأول 2017. ومن جانب آخر، ارتفع معدل العائد السنوي على ودائع الدولي بالدينار الكويتي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ 3.2% لوديعة البشرى (ثلاث سنوات) و2.68% لوديعة أرزاق.

كما بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار الكويتي 1.6% للربع الثاني، ويعد بذلك العائد الأعلى من نوعه في السوق المصرفي الكويتي، فضلا عن توزيع الأرباح لحساب التوفير الاستثماري بشكل ربع سنوي.وفي تعليقه على النتائج المالية، قال الجراح: «إن استراتيجية الدولي والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر والتركيز على الأعمال المصرفية الإسلامية الرئيسية، هي جوهر عملياته إذ انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية عاما تلو الآخر». كما أشار الجراح إلى أن «الدولي» يمضي قدما في تطبيق الخطة الاستراتيجية الشاملة والواعدة التي بدأها قبل عامين، مضيفا: «بما أن القطاع المصرفي الإسلامي أصبح اليوم أكثر اتساعا ومنافسة في الكويت، فإن الاستراتيجية التي وضعها الدولي تهدف إلى تحقيق تحول شامل على جميع الأصعدة، من حيث تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء ولمواكبة متطلبات السوق، إلى جانب تلبية طموحنا في تحقيق المزيد من النمو والتطور لنكون «البنك الإسلامي المفضل في الكويت».وأضاف الجراح أن المرحلة الثالثة من الخطة الاستراتيجية تركز في العام الحالي على تعزيز الميزة التنافسية للبنك في السوق وتقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة، بهدف تبسيط خدماتنا المصرفية المقدمة لعملائنا.

ومن هذا المنطلق، فقد أعلن الدولي مؤخرا عن تقديم الخدمة الهاتفية المرئية للهواتف الذكية والتي تمكن العملاء من الاستمتاع بتجربة مصرفية مميزة، حيث استبدل فيها الخدمة الهاتفية التقليدية بالخدمة المرئية، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالكويت.

جوائز وتكريمات

وأشار الجراح إلى أن النصف الأول من العام 2017 شهد حصول «الدولي» على مجموعة من الجوائز والتكريمات المحلية والإقليمية والعالمية المتميزة، والتي تضاف إلى سجله الحافل بالنجاحات المشرفة. فقد حصد الدولي جائزة «أفضل بنك في الرؤية الاستراتيجية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2017، الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب مؤخرا في بيروت. كما نال أيضا جائزة «أفضل إدارة للتغيير في الكويت» من قبل بانكر ميدل إيست. فيما حصل الجراح على لقب «أفضل رئيس مجلس إدارة في قطاع المصرفية الإسلامية» لعام 2017، وذلك من قبل مجلة «وورلد فاينانس»، كما اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط «الدولي» مؤخرا كأحد أفضل 50 شركة مدرجة في الكويت.