ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر بعد تقلص فرص إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام في ضوء البيانات الاقتصادية الضعيفة للاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي.

كانت الحكومة الأميركية أعلنت استقرار أسعار المستهلكين في يونيو وتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1230.43 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس 0.2% إلى 1229.50 دولارا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5% في المعاملات الفورية إلى 16.02 دولارا للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة 16.09 دولارا وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصعد البلاتين 0.8% إلى 922.80 دولارا للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين عند 924.80 دولار. وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 857.50 دولارا للأوقية.