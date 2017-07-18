ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس مدعومة بتباطؤ نمو عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة وبفضل قوة طلب مصافي التكرير في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2% عن إغلاقها السابق لتصل إلى 49.02 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46.64 دولارا للبرميل مرتفعة بذلك 10 سنتات أو 0.2%. تأتي الزيادات الطفيفة عقب مكاسب قوية الأسبوع الماضي.

وفي الصين تشير أنشطة المصافي إلى طلب قوي، حيث زاد استهلاك مجمعات التكرير من الخام في يونيو إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مسجلا 46.08 مليون طن أو 11.21 مليون برميل يوميا بزيادة 2.3% على أساس سنوي ومقارنة مع 10.98 ملايين برميل يوميا في مايو حسبما أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.