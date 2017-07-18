نما اقتصاد الصين بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثاني من العام مع نمو الإنتاج الصناعي والاستهلاك واستمرار قوة الاستثمار لكن المحللين يتوقعون نموا أبطأ في الفترة المتبقية من العام مع سعي واضعي السياسيات لتقليص المخاطر المالية.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الاثنين إن الاقتصاد نما 6.9% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام وهي نفس وتيرة الربع الأول. وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون أن ينمو الاقتصاد 6.8% في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو. وعلى أساس ربع سنوي نما الاقتصاد 1.7% من 1.3% في الربع الأول متمشيا مع التوقعات.

وتهدف الحكومة لمعدل نمو نحو 6.5% في 2017 أي أقل بقليل من معدل النمو المتحقق العام الماضي والبالغ 6.7% وكان الأقل في 26 عاما.

ونما إنتاج المصانع 7.6% في يونيو مقارنة به قبل عام بينما نمت الاستثمارات في الأصول الثابتة 8.6% في أول ستة أشهر من العام وتجاوز المعدلان التوقعات.

وزادت مبيعات التجزئة 11% في يونيو مقارنة بها قبل عام وهي أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2015 متجاوزة توقعات المحللين لنمو 10.6%.