اتسمت التعاملات في أسواق النفط بالحذر اليوم الثلاثاء، لتتلقى الأسعار دعما من تعزز الطلب لكن مع تعرضها لضغوط من استمرار ارتفاع الإمدادات من منظمة أوبك والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 48.39 دولار للبرميل لتنخفض ثلاثة سنتات عن الإغلاق السابق لها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 45.98 دولار للبرميل.

وفي مؤشر على قوة الطلب، أظهرت بيانات أمس الاثنين أن شركات التكرير في الصين زادت استهلاك الخام في يونيو حزيران إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

لكن أسواق النفط تعاني من فائض في المعروض منذ 2014 مما نتج عنه انخفاض الأسعار بواقع 50 في المئة منذ ذلك الحين.

ولم يتمخض اتفاق، أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة لخفض الإمدادات نحو 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير من هذا العام ومارس 2018، حتى الآن عن شح السوق وارتفاع الأسعار الذي يتطلع إليه المنتجون.

يرجع هذا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات من "أوبك" بسبب زيادة الإنتاج من نيجيريا وليبيا، دولتي أوبك المعفيتين من الاتفاق، وزيادة الإنتاج الأمريكي.

وقالت الإكوادور، وهي منتج صغير في أوبك، اليوم إنها لا تفي بتعهدها بخفض إنتاجها 26 ألف برميل يوميا بسبب عجز الموازنة الذي تعاني منه البلاد والمتوقع أن يبلغ 7.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.