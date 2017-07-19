صفت مجموعة أرزان المالية شركة هيل توب 1 التابعة والكائنة بجزر القنال الإنجليزي (جريسي)، حيث تبلغ نسبة ملكية المجموعة برأسمال الشركة التابعة 6.61%. وأشارت الشركة في بيان للبورصة أمس إلى أن ناتج التصفية بلغ 8.36 ملايين جنيه إسترليني (تعادل 3.18 ملايين دينار)، بزيادة قدرها 1.3 مليون جنيه إسترليني عن رأس المال تعادل 492 ألف دينار.

وأفادت الشركة بأن أثر عملية التصفية هو انخفاض الأصول بالميزانية العمومية لمجموعة أرزان بمبلغ 2.48 مليون دينار، وكذلك انخفاض بمجموع حقوق الملكية بمبلغ 2.51 مليون دينار الخاصة بالحصص غير المسيطرة.