محمود عيسى

حلّت الكويت في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الانفاق على المشروعات والبنية التحتية بنهاية الاسبوع الثاني من شهر يونيو بنسبة نمو اسبوعي طفيفة للغاية بلغت 0.1% مقابل التراجع في انفاق باقي الدول الخليجية وثبات البحرين ليصل انفاق الكويت على المشروعات والبنية التحتية 260.2 مليار دولار، وذلك حسب مؤشر مجلة ميد للمشروعات في منطقة الخليج العربي.

وعلى صعيد النمو السنوي، حلت الكويت بالمركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.1% نموا سنويا في الانفاق على المشروعات والبنية التحتية بعد البحرين التي حققت نموا كبيرا وصلت نسبته الى 12.6%.

وتخطى الإنفاق على المشروعات والبنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي 2.6 تريليون دولار للمشروعات قيد التنفيذ والمخطط لتنفيذها في الاجل القريب وتصدرت السعودية الدول الخليجية بإجمالي إنفاق تخطى تريليون دولار تليها الامارات بقيمة 858 مليار دولار وثالثا الكويت ورابعا قطر بقيمة 258 مليار دولار.

وتراجع متوسط معدل نمو الانفاق السنوي على المشروعات البنية التحتية في دول الخليج بنسبة 0.4% بضغط من تراجع الانفاق في كل من الامارات وقطر بنسبة 0.4% للامارات و6.1% لقطر كذلك تراجع الانفاق في عمان بنسبة 5.2% سنويا.

ونما الانفاق على المشروعات والبنية التحتية بالسعودية بنسبة طفيفة وصلت الى 0.6% بمنتصف يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالنظر الى معدلات نمو الانفاق على البنية التحتية والمشروعات في المنطقة، فقد نما الانفاق بإيران سنويا بنسبة 15.3% ليصل الى 320 مليار دولار وفي العراق بنسبة 3.5% ليصل الى 347 مليار دولار.