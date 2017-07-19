تصدرت الإمارات القائمة بـ 18 سيدة تلتها مصر بـ 16 ثم لبنان بـ 12 والسعودية بـ 9 سيدات

حلت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في المركز الثامن ضمن قائمة «أقوى السيدات العربيات لعام 2017» الصادرة من مجلة فوربس الشرق الأوسط، في حين جاءت رئيس مجلس الإدارة أجيليتي هنادي أنور الصالح في المرتبة العاشرة.

كما تضمنت قائمة أقوى 100 سيدة عربية 10 سيدات كويتيات تبوأن مناصب قيادية في شركات كبرى منهن الرئيس التنفيذي في زين - الكويت إيمان الروضان (المرتبة الـ 15)، ونائب الرئيس التنفيذي للأوليفينات والعطريات في شركة صناعة الكيماويات البترولية (البتروكيماويات) حسنية هاشم (المرتبة الـ 34)، وعضو مجلس الإدارة في بنك عودة سعاد حمد الحميضي (المرتبة الـ 38).

وكشفت فوربس الشرق الأوسط في عددها الصادر لشهر يوليو 2017 عن قائمة «أقوى السيدات العربيات لعام 2017»، حيث تصدرت الإمارات قائمة الدول المشاركة بـ 18 سيدة، تلتها مصر بـ 16 سيدة، ثم لبنان بـ 12 سيدة، ثم الكويت والسعودية بـ 10 و 9 لكل منهما على التوالي.

وتضمنت القائمة قائمتين فرعيتين، الأولى (أقوى 100 سيدة أعمال عربية) تصدرتها لبنى العليان الرئيس التنفيذي لمجموعة العليان للتمويل التي تدير استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الشرق الأوسط، تلتها لبنى هلال نائب المحافظ في البنك المركزي المصري في المركز الثاني، لتحتل رجاء القرق المدير الإداري لمجموعة عيسى صالح القرق المركز الثالث.

والثانية (أقوى 10 سيدات عربيات في القطاع الحكومي) تصدرتها الشيخة لبنى القاسمي، وزير الدولة للتسامح في الإمارات، تليها ولأول مرة في القائمة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر والتي وقعت ثلاث اتفاقيات مع وزير التنمية الألماني بقيمة 227.9 مليون دولار في عدد من المجالات لتحتل المركز الثاني، تليها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر.

وللمرة الأولى، كشفت المجلة عن قائمة أقوى 10 سيدات عربيات تأثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لمدى انتشار ما يقدمنه في مجالات عدة، كالموضة والجمال والطبخ وغيرها. تصدرت من بينهن خبيرة التجميل هدى قطان، بإجمالي عدد متابعين في شبكات التواصل الاجتماعي بلغ 23.8 مليون متابع، تليها جويل ماردينيان بـ 9.3 ملايين متابع.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة (أقوى 100 سيدة أعمال عربية) بـ 29 سيدة أعمال يدرن مؤسسات مالية في العالم العربي، يليه قطاع المتنوع بـ 13 سيدة، ثم القطاع الحكومي بـ 11 سيدة.

ارتقى عدد من النساء ذوات المنجزات الملحوظة إلى مناصب رفيعة المستوى، وقد نالت السعودية الصدارة من حيث التعيينات العليا، إذ أصبحت رانيا محمود نشار، الرئيسة التنفيذية في «مجموعة سامبا المالية» أول امرأة تترأس مصرفا تجاريا في المملكة. وعينت لطيفة حمود السبهان لتكون المديرة المالية في «البنك العربي الوطني» وعينت سارة السحيمي، الرئيسة التنفيذية في «الأهلي كابيتال» رئيسة مجلس الإدارة سوق الأسهم «تداول».

أولت الحكومات في المنطقة النساء أدوارا مهمة في مجالي التمويل والصناعة، فلبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، قامت بدور فعال في قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، كما ترأس نزهة حياة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وترأس بدور القاسمي هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير.

من جهتها، قالت رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط خلود العميان: «النساء العربيات لا يتولين قيادة الأعمال، ويشغلن مناصب قيادية عليا فحسب، ولكنهن يتفوقن أيضا في جميع مجالات الحياة مثل الخدمة المجتمعية والرياضة والمغامرة وريادة الأعمال بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي».