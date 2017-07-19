الغانم: الأداء القوي لمصرفنا انعكس إيجاباً على ربحية السهم

أعلن بنك الخليج في بيان صحافي أمس عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2017، حيث حقق صافي ربح بلغ 22.8 مليون دينار، أي بزيادة 10% عن نفس الفترة من عام 2016. كما تمكن البنك من تحقيق صافي إيرادات من الفوائد بلغ 63.5 مليون دينار، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 60.5 مليون دينار، أي بزيادة 7.5%، و8.2% على التوالي.



كما استمر التحسن ربع السنوي في تكاليف الائتمان (أي المخصصات المحددة وعمليات الشطب، ناقصا المبالغ المستردة)، بانخفاض بواقع 11% في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من 2017.



وأضاف البيان أن موجودات البنك شهدت نموا بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من 2016، بينما ازدادت القروض والسلف بواقع 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وجاء إجمالي حقوق المساهمين المعلن عن النصف الأول من العام 2017 ليبلغ مقدار 577.5 مليون دينار، وبلغت المخصصات العامة 222 مليون دينار لنفس الفترة، أي بنسبة 38% من إجمالي حقوق المساهمين.



أداء قوي



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم: «يسرنا أن نعلن عن الأداء القوي لمصرفنا خلال النصف الأول من عام 2017، وانعكس ذلك بصورة إيجابية على ربحية السهم، التي شهدت نموا بواقع 10% خلال النصف الأول من 2017 لتبلغ 8 فلوس للسهم الواحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».



واستطرد الغانم قائلا: ولمن دواعي الفخر أن نعلن عن قيام وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني هذا العام بتعديل النظرة المستقبلية لبنك الخليج من «مستقرة» إلى «إيجابية».



نظرة مستقبلية إيجابية



وفي إطار المراجعة السنوية للتصنيف الائتماني عن عام 2017، قامت وكالة ستاندارد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من مرتبة «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني للمصدر عند المرتبة «A-».



وبالمثل، قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفس بتثبيت تصنيف البنك للودائع على المدى الطويل عند المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة كابيتال إنتيلجنس أيضا بتثبيت تصنيف القوة المالية للبنك عند المرتبة «+BBB» وتصنيف سندات الدين المساند عند المرتبة «BBB»، وكليهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



أما وكالة فيتش فقد واصلت تصنيف بنك الخليج عند المرتبة «+A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».



جوائز البنك



هذا، ولا يزال بنك الخليج يحظى بالتقدير سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فقد حصد البنك خلال الربع الثاني من 2017 جائزة «أفضل تجربة مصرفية عبر الهاتف النقال في الشرق الأوسط» من مجلة أرابيان بيزنس، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية في الكويت» من مجلة بانكر ميدل إيست، وتم اختياره في قائمة «فوربس الشرق الأوسط» ضمن أكبر 10 شركات في الكويت خلال فعالية «الاحتفال بنجاح الكويت».



التزام متواصل



واختتم الغانم تصريحه قائلا: «أود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في هذه النتائج المتميزة، كما أتقدم بوافر الشكر إلى عملائنا على دعمهم وولائهم المستمر لبنك الخليج.



وأود أن أعبر عن تقديري لما بذلته إدارة البنك والموظفون من جهد فائق، ولما أبداه أعضاء مجلس الإدارة من التزام متواصل، كما لا يفوتني أن أشكر المساهمين وبنك الكويت المركزي على دعمهم المتواصل».

أرقام ذات صلة

٭ 7.5% نمو صافي الإيرادات من الفوائد إلى 63.5 مليون دينار.

٭ 8.2% نمو الأرباح التشغيلية إلى 60.5 مليون دينار.

٭ 3% ارتفاع الموجودات.. و2% نمو القروض والسلف.

٭ 577.5 مليون دينار إجمالي حقوق المساهمين.

٭ 222 مليون دينار حجم المخصصات.