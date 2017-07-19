كلما زاد عدد النقاط التي يكسبها حاملو بطاقات الأهلي تضاعفت فرصهم في الفوز

أجرى البنك الأهلي الكويتي أول سحوباته الشهرية لعرض الصيف «انفق واربح أميال مع سكاي واردز» بتاريخ 12 يوليو 2017.



وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وفاز بالسحب هذا الشهر كل من: فهد جاسم عبدالله 500000 ميل سكاي واردز، محمد خليفة عبدالله 300000 ميل، بوادر براك عبدالمحسن 200000 ميل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفرصة ما تزال قائمة للمشاركة في السحوبات الشهرية الثلاثة القادمة، ويجب على أصحاب بطاقات الأهلي ـ الإمارات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق إنفاق مبلغ 100 دينار كحد أدنى خلال فترات الشراء التالية: من 1 يونيو إلى 30 يونيو، ومن 1 يوليو إلى 31 يوليو، ومن 1 أغسطس إلى 31 أغسطس لكي يتأهلوا للفوز بالجائزة الأولى أو الثانية أو الثالثة والحصول على 500 ألف أو 300 ألف أو 200 ألف ميل سكاي واردز على طيران الامارات تباعا كل شهر ليصل مجموع الأميال التي يمكن الفوز بها 3 ملايين ميل سكاي واردز بحلول نهاية العرض.

وكلما زاد عدد النقاط التي يكسبها حاملو بطاقات الأهلي تضاعفت فرصهم في الفوز.



ويحق لحاملي البطاقات الذين حالفهم الحظ وفازوا في أحد السحوبات أن يشاركوا من جديد في السحوبات التالية مما يمنحهم فرصة الربح أكثر من مرة.

ومن المقرر أن يجري البنك السحب التالي في 9 أغسطس 2017 حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين الثلاثة الجدد بعد ذلك مباشرة وبشكل أسبوعي من خلال وسائل الإعلام المحلية والتواصل مع الفائزين بشكل شخصي بعد إجراء السحوبات.