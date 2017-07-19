الباكر: لا نؤمن بالحواجز ولكن نؤمن فقط بجمع الناس معاً

أكدت الخطوط الجوية القطرية دعمها وولاءها وانتماءها المتواصل لدولة قطر بتدشين جدارية ضخمة تعرض صورة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وشعار تميم المجد.

ودشن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الجدارية صباح يوم الخميس الموافق 13 يوليو أمام مقر الشركة، حيث كان أول من وقع على الجدارية ليعبر عن التلاحم الوطني بين الناقلة الوطنية ومقر عملياتها المزدهر في الدوحة، وحضر موظفو الناقلة مراسم تدشين جدارية تميم المجد وقاموا بالتوقيع على الجدارية للتعبير عن دعمهم لدولة قطر.



ومن المتوقع أن تشهد هذه الجدارية تفاعلا كبيرا خلال الأيام القادمة من قبل الآلاف من موظفي القطرية الذين لم يدخروا جهدا للتعبير عن دعمهم ومؤازرتهم أثناء الحصار الراهن على البلاد.

وحضر مراسم التدشين ايضا بدر المير الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، إلى جانب مجموعة من كبار المديرين في الناقلة الوطنية، واجتذب الحفل أيضا عددا من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والفنان القطري الشهير فهد الكبيسي.

وقال الباكر: يشكل افتتاح هذه الجدارية لحظة فخر واعتزاز لنا في «القطرية» بينما نحتفل بالتلاحم والوحدة خلال فترة الحصار الراهن وغير المسبوق على دولتنا الحبيبة، ونعبر اليوم عن التزامنا اتجاه دولة قطر بعرض هذه الجدارية، ويسرني مشاهدة العديد من موظفي الناقلة القطرية من دولة قطر ومن مختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم يقومون بالتعبير عن دعمهم وتلاحمهم مع البلاد.

وأضاف: ان استمرار الازدهار والتفوق لدولة قطر في جميع المجالات يشكل دافعا لنا للسير على نفس النهج، لأننا لا نؤمن بالحواجز ولكن نؤمن فقط بجمع الناس معا، وسنستمر في التحليق عاليا في السماء وسنستمر في التأكيد على شعارنا معا إلى كل مكان.

وتأتي هذه الجدارية في وقت تقوم به كل من الخطوط الجوية القطرية ودولة قطر بالعمل جنبا إلى جنب من أجل استمرارية الأعمال كالمعتاد بالرغم من الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر.

وفي رد صريح على الحظر الجوي الحالي على رحلات الخطوط الجوية القطرية، قامت الناقلة مؤخرا بإطلاق إعلان تلفزيوني تم عرضه على محطات التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي بعنوان «تختفي جميع الحدود.. ويبقى الأفق».



وحاز الإعلان أكثر من 54 مليون مشاهدة عالميا وتم تصنيفه على أنه أكثر مقاطع الفيديو رواجا خلال الأسبوع الآخير من شهر يونيو.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية خططها الطموحة والمتسارعة للتوسع عالميا بالإعلان عن تدشين مجموعة من الوجهات خلال عامي 2017 و2018، بما في ذلك كانبرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند وريو دي جانيرو في البرازيل وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية وسانتياغو في تشيلي، بالإضافة إلى عدد من الوجهات التي سوف تدشنها هذا الصيف في أوروبا الشرقية مثل سكوبيه في جمهورية مقدونيا وبراغ في تشيلي وسراييفو في البوسنة والهرسك.