خزعل: الوطني يطبق أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة مع استمراره في توفير أعلى درجات الأمان والخصوصية

أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديمه لتقنية دفع مبتكرة والأولى من نوعها على مستوى الكويت ودول الخليج، خدمة NBK Tap & Pay، من خلال سوار أو ملصق وهي من أحدث تقنيات الدفع غير التقليدية وذلك بمجرد لمس أجهزة نقاط البيع.

وقالت مساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، هنادي خزعل: يسر بنك الكويت الوطني أن يكون البنك الأول في الكويت وعلى مستوى دول الخليج الذي يوفر خدمة الدفع باستخدام تقنية سوار الدفع المبتكرة أو من خلال ملصق، مؤكدة في الوقت ذاته على أن البنك يقوم بتطبيق أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة مع استمراره في توفير أعلى درجات الأمان والخصوصية لعملائه.

وأوضحت خزعل أنه مع الخدمة الجديدة لم يعد ضروريا بعد اليوم حمل أي محفظة نقود أو بطاقات مصرفية، فسواء كان العميل في مهام سريعة ومستعجلة، أو يمارس رياضة المشي مثلا، أو يستمتع بقضاء اجازة، فستكون هناك وسيلة دفع سهلة وآمنة مع سوار وملصق الدفع NBK Tap & Pay.

وأضافت تم دمج تقنية التواصل على المدى القريب NFC داخل أساور الدفع والملصقات مما يجعلها وسيلة مبتكرة وفي غاية البساطة لدفع قيمة المشتريات اليومية، حيث يتم تمرير السوار أو الملصق على أجهزة نقاط البيع المزودة بتقنية NBK Tap & Pay دون الحاجة إلى إدخال الرمز السري أو توقيع الإيصال لكافة المشتريات التي لا تتعدى قيمتها 10 دنانير، أما بالنسبة للمشتريات التي تتراوح قيمتها بين 10.001 دينار و100 دينار فيمكن استخدام تقنية NBK Tap & Pay مع إدخال الرمز السري.

وأكدت خزعل على أن الخدمة الجديدة تجسد جهود بنك الكويت الوطني المتواصلة لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه وفقا لأعلى المقاييس العالمية، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات المبتكرة وتقديم تجربة مصرفية متميزة دون الإخلال بعنصر الأمان لحسابات العملاء المصرفية وسرية معلوماتهم في الوقت ذاته.



لافتة إلى أن خدمة NBK Tap & Pay الجديدة تطبق أعلى معايير الأمن العالمية، بما يدعم ويعزز مكانة البنك ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أمانا في العالم.

ودعت خزعل جميع عملاء الوطني لزيارة أقرب فرع للبنك وذلك للحصول على السوار أو الملصق والاستمتاع بأسرع وأسهل وسيلة دفع آمنة، مشيرة إلى أن بنك الكويت الوطني يمتلك أكبر شبكة لأجهزة نقاط البيع بتقنية Tap & Pay NBK على مستوى الكويت يصل عددها إلى أكثر من 4000 جهاز، وتمنح هذه الشبكة الموسعة عملاء الوطني فرصة اختيار ما بين سوار الدفع، ملصق الدفع، بطاقات الائتمان، بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الدفع المسبق لكي يتم استخدامها في الدفع لدى المطاعم، المحلات التجارية وكل ما يتناسب مع أسلوب حياة العملاء.

وأوضحت خزعل قائلة: انه سيحصل العملاء على نقاط ضمن برنامج مكافآت الوطني عند استخدامهم لسوار الدفع، ملصق الدفع أو بطاقات NBK Tap & Pay في أكثر من 700 محل مشارك، بالإضافة إلى أن خدمتي الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت تتيحان لعملاء البنك إمكانية إتمام عملياتهم المصرفية في المكان والوقت الذي يناسب احتياجاتهم.



كما أنه من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة يتم إشعار العملاء بأي تغيير على الحساب المصرفي أو رصيد البطاقة، يتم الإجابة عن استفسارات وأسئلة العملاء عبر خدمة WhatsApp الوطني، في حين تتوافر خدمة الاتصال بالأرقام الدولية المجانية عبر خدمة الوطني الهاتفية في ثماني دول مختلفة، علاوة على أجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي وغيرها من الخدمات جهود والمنتجات المصرفية.