أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان امس الحرص على تهيئة بيئة الأعمال التجارية في البلاد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.

وقال الروضان في كلمة خلال الحلقة النقاشية التي عقدتها «التجارة» مع الجهات المعنية بالمشاريع الصغيرة إن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتوفير الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن «التجارة» انتهت من تشكيل لجنة تعنى بتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بذلك ومناقشة دورها والمعوقات التي تعترض تحقيق غايتها.

وأوضح أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى التعريف بالدور الاستراتيجي للوزارة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات وإجراءات مبسطة لتذليل المعوقات إضافة إلى عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر.

وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام الكويت ودعمها بما يسهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي، مشيرا إلى أهمية التعاون مع جمعيات النفع العام لدعم تلك المشاريع.

وأشار إلى أن هناك العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها مواد قانون صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة «التي يحتاج نصفها تقريبا إلى تعديل ليتمكن الصندوق من أداء دوره المنوط به والذي أوجد من أجله».

ولفت إلى أن «التجارة» بدأت فعلا بإعادة النظر في القوانين التجارية القائمة واستكمال منظومة التشريعات من خلال اقتراح مشاريع جديدة تجعل البيئة القانونية في الكويت أكثر إيجابية وتحفيزا للنشاط التجاري بهدف تحسين بيئة الأعمال ورفع مؤشرات التنافسية في الكويت.