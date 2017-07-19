أعلنت شركة جي إف إتش كابيتال وهي شركة تابعة لمجموعة «جي إف إتش المالية»، عن قيامها مؤخرا بتوزيع أرباح ربع سنوية لعدد من استثمارات الشركة وصناديقها الاستثمارية، وذلك تمشيا مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع أرباح دورية على المستثمرين.

وشملت التوزيعات التي تمت مؤخرا المستثمرين ممن لديهم استثمارات رئيسية في عدد من الأصول التعليمية بالمنطقة والمستثمرين في الأصول العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي مع عوائد نقدية بمتوسط يصل الى 12%.

وتشمل محفظة الاستثمار في الأسهم الخاصة مدرسة شيفلد الخاصة، مدرسة فيلادلفيا الخاصة ومجموعة AMA الدولية، بينما تشمل محفظة الاستثمارات العقارية مول جدة، المحفظة السكنية المتنوعة بالولايات المتحدة والمحفظتين الصناعيتين بالولايات المتحدة 1 و2.

في هذا الإطار، قال المسؤول التنفيذي الأول بشركة «جي إف إتش كابيتال» لؤي أحمدي: «مازالت استثماراتنا في القطاعات المأمونة المخاطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي تحقق عوائد جيدة ومطردة لعملائنا من خلال مجموعة متنوعة من الصناديق والاستثمارات.

إن نجاحنا الذي يتحقق فترة تلو الأخرى هو نتيجة حتمية للتركيز القوي والاستراتيجي على الأداء المدار بفعالية وكفاءة والتأكد من أن استثماراتنا تعزز التوجهات الاقتصادية والقطاعية بشكل إيجابي.

وسنواصل البناء على هذه الدعائم القوية ورفع كفاءة هذه الأصول والعمل في الوقت ذاته على استقطاب الفرص الجديدة المتوافرة في المناطق المزدهرة والواعدة في الولايات المتحدة وأوروبا».