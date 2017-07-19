نمت أرباح مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 626% بالنصف الأول من العام الحالي حيث حققت 32.3 مليون دينار بنهاية النصف الأول بربحية 31 فلسا للسهم الواحد، وذلك بحسب بيان للبورصة أمس، والذي ارجعت فيه المجموعة النمو الكبير للارباح الى بيع حصة في شركة تابعة للمجموعة حققت ارباحا بلغت 41.3 مليون دينار من صفقة البيع.

وارتفع صافي الربح التشغيلي للشركة بنسبة 677.4% ليصل الى 34.9 مليون دينار بعدما نمت الايرادات التشغيلية بنسبة 357% الى 59 مليون دينار خلال النصف الاول من العام الحالي

بلغت اجمالي موجودات المجموعة 308 ملايين دينار بنهاية النصف الاول بنمو 0.8% كذلك زادت حقوق المساهمين بنسبة 14% لتصل الى 202 مليون دينار نهاية يونيو الماضي.