قال عصام المرزوق إن الطاقة الانتاجية للكويت اليوم 3.15 ملايين برميل يوميا بينما الانتاج الفعلي 2.7 مليون برميل يوميا طبقا للاتفاق مع دول أوپيك.

وأضاف الوزير يمكننا بسهولة أن نصل إلى 4 ملايين برميل يوميا، موضحا أن هناك عدة مشاريع لمراكز تجميع النفط تضطلع بها الكويت حاليا وهي كافية لتحقيق هدف استراتيجية 2020.

وقال: إن إنتاج الغاز الحر هو «شغلنا الشاغل» وقد بدأت الكويت الاستكشاف في البحر وتأمل في إنتاج الغاز من حقل الدرة بالاتفاق مع الشريكين الآخرين السعودية وإيران. وأوضح أن الكويت تسعى للوفاء بكامل احتياجاتها من الغاز الحر الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية لفترة الشتاء من مواردها المحلية بحلول 2022.