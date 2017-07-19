قامت نجهي سون الفيتنامية للتكرير والبتروكيماويات، مالكة ثاني مصفاة نفط في البلاد، باستئجار ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من الكويت في مؤشر على أن المشروع الذي تعرض للتأخير عن الجدول الزمني قد يبدأ قريبا في بدء التشغيل.

واستأجرت الشركة الناقلة العملاقة ميلينيوم لتحميل ما يصل إلى 270 ألف طن من النفط الخام من ميناء الأحمدي بالكويت في أول أغسطس ونقله إلى فيتنام بحسب جداول تأجير الناقلات التي تعدها شركات وساطة في الشحن البحري وتطبيق الهواتف الذكية في.إل.سي.سي للناقلات المستأجرة من قبل تانكرز انترناشيونال.