يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات طلال جاسم البحر ان مشروع الشركة على جزيرة «نخلة جميرا» في دبي أصبح اكثر وضوحا وتماسكا، حيث توقع البدء في تطوير المشروع الجديد خلال 2017، وذلك على الرغم من التحديات التي شكلتها عوامل الاقتصاد الكلي الاقليمية.

وأضاف البحر في كلمته خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة، ان استراتيجية الشركة الرئيسية تتمثل في تخفيف المخاطر، من خلال تنويع مصادر الايرادات، والتوزيع الجغرافي للأصول، وهو ما مكن الشركة من المحافظة على وضعها الجيد.

وأشار البحر إلى ان مايو 2016 شهد بدء الاعمال الانشائية لأول فندق يوتل في دبي، على شارع الشيخ الزايد، ومن المتوقع افتتاح الفندق خلال 2018، كما افتتحت يوتل فندقا جديدا في مطار شارل ديغول-باريس في مبنى الركاب 2E.

كما حققت محفظة ايفا للاستثمارات الفندقية هذا العام توسعا في نطاق خدماتها وتعزيزا في عملياتها وقدراتها التشغيلية.

ويتمثل احد انجازاتها الرئيسية في توقيع اتفاقية شراكة في ابريل مع احد ابرز مشغلي الفنادق المنتشرة عالميا، مجموعة بيسبوك الفندقية.

اما في جنوب افريقيا فشهدت عمليات الشركة تقدما كبيرا بتسليم وحدات مشروع اجنحة زيمبالي Zimbli Suites.

واستمر الطلب على العقارات السكنية في كوازولو-ناتال. ويقع مشروع اجنحة زيمبالي بجانب فندق فيرمونت، ويحتوي على اجنحة مفروشة ذات الفئة الممتازة عالميا، وتتمتع بخدمات ومميزات مقدمة من قبل فندق ومنتجع فيرمونت.

وحقق المنتجع ككل عوائد قوية خلال العام من خلال الاصول الرئيسية المملوكة للفنادق المدارة، لودج وفيرمونت، حيث اظهر كلاهما مرونة ملحوظة امام المنافسة الشديدة وأوضاع السوق المحلية الصعبة.