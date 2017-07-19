أعلنت مجموعة ايكويت، الجهة العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، عن عودة العمليات الإنتاجية بنجاح في مصنع الإيثيلين 2 بالكويت بعد توقف مؤقت نتيجة خلل فني خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت محمد حسين: «تم استئناف العمليات الإنتاجية في مصنع الإيثيلين 2 بشكل اعتيادي بعد الانتهاء من أعمال التصليح التي تم إنجازها في وقت قياسي، كما تمت استعادة مستويات الإنتاج الطبيعية في مصانع الإيثيلين جلايكول والبولي إيثيلين في الكويت بعد تأثرهما نتيجة التوقف المؤقت في مصنع الإيثيلين 2».

وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 850 ألف طن متري سنويا، تعود ملكية مصنع الإيثيلين 2 إلى الشركة الكويتية للأوليفينات ضمن مجموعة ايكويت. وأشاد حسين بتفاني وجهود موظفي مجموعة ايكويت ما ساهم في استئناف العمليات الإنتاجية في وقت أقصر من فترة الأسبوعين التي تم وضعها في الخطة المبدئية، وقد تحقق هذا الإنجاز مع الالتزام بكامل بمعايير السلامة المهنية.

وتعتبر مجموعة ايكويت من الجهات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات وثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم. وتمتلك المجموعة مجمعات صناعية في الكويت وأمريكا الشمالية وأوروبا لإنتاج أكثر من 5 ملايين طن سنويا من الإيثيلين، والإيثيلين جلايكول، والبولي إيثيلين، وتيريفثالات البولي إيثيلين. ويتم تسويق هذه المنتجات في آسيا والقاراتين الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتضمن الجهات المساهمة في مجموعة ايكويت شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة داو للكيماويات، وشركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. وباعتبارها مؤسسة دولية، فإن مجموعة ايكويت تولي الكثير من العناية تجاه مبادئ التنمية المستدامة في جميع مناطق تواجدها من خلال الشراكات في عدة مجالات مثل البيئة والاقتصاد والمجتمع.