4.16 مليارات دينار الموجودات الإجمالية.. ومليونا دينار أرباح الفترة

0.49 % نسبة القروض غير المنتظمة.. و18.4% معدل كفاية رأس المال

10 % نسبة الرفع المالي.. و175% تغطية السيولة

28 % نسبة تكلفة التشغيل إلى الإيرادات

نمو إيرادات الرسوم والعمولات 9%.. و8% للفوائد

الموسى: البنك مستمر في اتباع سياسته المتحفظة بالمخصصات أعلن البنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2017، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية لتبلغ 74.3 مليون دينار، مقارنة بـ 70.7 مليون دينار خلال النصف الأول من 2016، كما بلغت حجم الموجودات الإجمالية للبنك 4.16 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 4.13 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2016.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى: إن البنك شهد نموا في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 8.9% وإيرادات الفوائد بنسبة 8%، وهو ما نتج عنه تحقيق أرباح تشغيلية مقدارها 53.2 مليون دينار عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، وبزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن نفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 50.9 مليون دينار.

وأوضح الموسى أن البنك مستمر في اتباع سياسته الحصيفة والمتحفظة تجاه تكوين المخصصات اللازمة، حيث بلغت قيمة المخصصات لدى البنك كما في نهاية يونيو 2017 مبلغا وقدره 141 مليون دينار وبنسبة تغطية للقروض غير المنتظمة مقدارها 1207%.

وأكد أن البنك يعمل على تعزيز المصدات الوقائية لاستيعاب أي صدمات قد تنشأ عن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وأي ظروف غير مواتية قد يتعرض لها البنك، مشيرا في هذا الصدد الى أن الأرباح الصافية للبنك وبعد احتساب المخصصات المذكورة قد بلغت 2 مليون دينار مقارنة بربحية صافية مقدارها 11.5 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق وبانخفاض نسبته 82.7%.

كما أشار الموسى إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية الأخرى للبنك كما في نهاية يونيو 2017، حيث واصل البنك احتفاظه بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة لم تتجاوز 0.49% وهي بذلك تقل بكثير عن المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت. وأوضح أن معدل كفاية رأس المال بلغ نسبة مقدارها 18.39%، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 10.4% ونسبة تغطية السيولة 175.0% ونسبة صافي التمويل المستقر 106.4% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي.

كما يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 28.5% لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2017.