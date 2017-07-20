أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 9 يوليو الى 13 يوليو 2017، وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: حمد فهد حمد المطيري، محمد ارشد تاج الدين، فؤاد عيسي العوض، انور صالح النويلاتي، طارق عبدالله سعود العريان، صالح احمد الركف، تركي مياح علي صالح، نوال خلف مسفر الشلاحي، نمشان سعود نمشان النمشان، عبدالعزيز شاكر حسين الاستاذ.

وأعلن البنك عن مواعيد سحوباته القادمة حيث سيجرى السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار.

أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.