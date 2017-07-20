بعد النجاح الذي حققته الحملة خلال شهر رمضان المبارك، أعلن بنك الخليج عن تمديد فترة عروضه الحصرية والمميزة التي يقدمها لعملائه بالتعاون مع عدد من أبرز وكالات السيارات في الكويت، حيث يمكن للعميل الاستفادة من هذه العروض عند زيارة ممثلي بنك الخليج في معارض السيارات لتمويل سياراتهم الجديدة من خلال البنك.

ويشمل التعاون مع بنك الخليج كلا من وكالات السيارات التالية في الكويت: لكزس، تويوتا، بي إم دبليو، فورد، انفينيتي، كيا، نيسان، هوندا، بالإضافة إلى شفروليه وكاديلاك. وتستمر هذه العروض الحصرية حتى 31 يوليو2017.

هذا، ويتواجد ممثلو بنك الخليج في جميع معارض السيارات في الكويت، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لعملاء البنك وغير عملاء البنك عند شراء سيارة أحلامهم.

ويحرص بنك الخليج على التعاون المستمر مع وكالات السيارات لتقديم أفضل العروض لعملائه وغير عملائه على مدار السنة، وذلك سعيا لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وتلبية جميع احتياجاتهم.